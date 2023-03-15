"БКС МИ" повысил целевую цену акций Merck до $115

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Merck & Co. cо $110 до $115 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Общая предполагаемая доходность составляет 11% от текущих уровней, включая дивиденды.

"Скорректированная прибыль на акцию (EPS) в 4К22 составила $1,62 против консенсуса $1,54, выручка достигла $13,83 млрд и превысила консенсус на $173 млн, - напоминают эксперты. - Компания генерирует значительный денежный поток за счет портфеля онкологических и противовирусных препаратов. Merck продолжает получать разрешения регуляторов на дополнительные показания к применению своих препаратов, среди прочих получено новое разрешение на Keytruda для терапии немелкоклеточного рака легких".

Также 22 февраля Merck объявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило Keytruda статус прорывного средства терапии в комбинации с разрабатываемой совместно с Moderna персонализиpованной мРНК-вакциной от рака для пациентов с высоким риском рецидива меланомы после полной резекции.

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