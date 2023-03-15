Рубль днем дешевеет к доллару и подрастает к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 15 марта. Доллар США растет, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже в среду днем; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 75,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 66,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,49 руб./EUR1, подешевев на 16 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 29,4 копейки - до 78,01 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 8,5 копейки - до 10,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах вслед за сильным падением европейской валюты в паре с долларом США на глобальном рынке, участники которого столкнулись с новым всплеском волатильности в среду на фоне опасений, что проблемы американских банков могут перекинуться на европейскую банковскую отрасль.

Днем ранее швейцарский банк Credit Suisse объявил, что выявил "существенные недостатки" в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы, и пообещал принять меры для их исправления. Акции Credit Suisse упали в цене на 10,5% на торгах в среду, до рекордно низкого уровня. За последние пять сессий их стоимость рухнула на 25%.

Инвесторы при этом ждут итогов мартовского заседания Европейского центрального банка, которое завершится в четверг. Большинство аналитиков ждут подъема ключевых процентных ставок на 50 базисных пунктов.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе 2023 года составило $10,732 млрд, что на 52% меньше показателя за январь 2022 года ($22,5 млрд), следует из опубликованных в среду данных ФТС России об экспорте и импорте товаров в январе 2023 года.

Экспорт товаров из РФ в январе 2023 года, по данным ФТС, составил $32,936 млрд, снизившись на 28% по сравнению с январем 2022 года ($45,8 млрд). Импорт товаров в РФ, по данным ФТС, в январе 2023 года составил $22,204 млрд, снизившись на 4,7% по сравнению с январем 2022 года ($23,3 млрд). Внешнеторговый оборот за январь 2023 года к январю прошлого года упал на 20% и составил $55,14 млрд ($69,2 млрд в январе 2022 года).

Как сообщалось, ФТС в понедельник проинформировала о частичном возобновлении публикации данных по внешней торговле, которая была приостановлена в апреле 2022 года. В понедельник были опубликованы данные по экспорту-импорту товаров за 2022 год, включая разбивку по экспорту-импорту по крупным товарным группам (без разбивки по конкретным товарам и странам).

ФТС в публикации за январь 2023 года указала только стоимостные объемы экспорта и импорта без указания ее динамики. Последняя статистика ФТС была опубликована как раз год назад - в марте 2022 года с данными за январь 2022 года, поэтому январские данные этого и прошлого годов можно было сопоставить. Но данных за февраль 2022 года по экспорту-импорту ФТС уже не публиковала, поэтому в следующем месяце высчитать годовую динамику экспорта и импорта уже не удастся, если только ФТС сама ее не укажет.

Как сообщалось, положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2022 году, по данным ФТС, выросло до $332,4 млрд со $197,3 млрд в 2021 году (рост на 68%). Экспорт из РФ за 2022 год подскочил на 19,9% - до $591,5 млрд, импорт в РФ, наоборот, упал на 11,7%, до $259,1 млрд. В целом внешнеторговый оборот России вырос за 2022 год на 8,1% - до $850,5 млрд.

Цены на нефть перешли к снижению днем в среду на опасениях рецессии в мировой экономике.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,3% - до $76,44 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,29% - до $70,41 за баррель.

Накануне цена Brent упала на 4,1%, WTI - на 4,6%, обновив минимумы с декабря прошлого года.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду повысило прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на 72 тыс. баррелей в сутки (б/с), следует из ежемесячного отчета агентства. Эксперты ожидают, что в этом году спрос составит рекордные 102,02 млн б/с.

В то же время аналитики подчеркивают, что общее оживление экономической активности на фоне высокой инфляции возродило опасения инвесторов о возможном возвращении центральных банков к "ястребиной" политике.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) свидетельствуют о росте запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,16 млн баррелей.

Официальные данные американского Минэнерго будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают, что отчет укажет на повышение запасов примерно на 1,2 млн баррелей.

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в феврале суммарно сократился на 500 тыс. баррелей в сутки, до 7,5 млн баррелей в сутки после вступления в силу эмбарго ЕС на нефтепродукты, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.

Продажа нефти снизилась на 200 тыс. б/с, до 4,9 млн б/с, что на 3,9% меньше, чем в январе, но на 2% больше год к году. Экспорт нефтепродуктов просел сильнее - на 500 тыс. б/с, до 2,6 млн б/с, или на 16% к предыдущему месяцу.

Доходы РФ от нефтяного экспорта упали на $2,7 млрд по сравнению с январем, до $11,6 млрд, что на 42% меньше, чем год назад, отмечает агентство.

Сокращение добычи нефти Россией в марте на 500 тыс. б/с уже в краткосрочной перспективе может отразиться на ее рыночной стоимости, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, выступая в среду в Госдуме в рамках "правительственного часа". "Мы с марта, как вы знаете, снижаем добычу нефти на 500 тыс. б/с. Считаем, что во второй половине года это в том числе может отразиться на рыночной стоимости нефти", - сказал он.

Как сообщалось, РФ объявила о "добровольном" сокращении нефтепроизводства в марте на 500 тыс. б/с, снижение коснется только нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что решение было принято без международных консультаций, оно будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения ограничений против российских энергоресурсов.

Власти Польши, Латвии и Литвы призывают понизить потолок цен на нефть из России, установленный в декабре на уровне $60 за баррель, до $51,45 за баррель, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их мнению, новый уровень будет на 5% ниже рыночных цен, говорят источники.

В среду представители стран ЕС начнут обсуждение возможного пересмотра потолка цен на российскую нефть. Согласно имеющимся договоренностям, пересмотр проводится раз в два месяца. В январе по итогам переговоров было решено сохранить потолок на уровне $60 за баррель.

"Пока по-прежнему считаем диапазон 74-76 рублей за доллар актуальным в ближайшие сессии. Тем не менее отмечаем, что риски тестирования верхней границы этого диапазона, как и риски пробития верхней границы стали выше. В краткосрочной перспективе рубль будет более тесно следить за динамикой цен на нефть. Во-первых, ЕС сегодня начинает обсуждение возможного пересмотра ценового потолка, который для сырой нефти установлен на уровне $60 за баррель. Некоторые представители ЕС настаивают на снижении уровня лимита на 5%. Нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам февраля составили 972 млрд руб., что на 22% больше, чем в январе (795 млрд руб.). Таким образом, уровень нефтегазовых доходов перестал снижаться, что беспокоит западных противников России, которые надеялись на то, что ценовой потолок более значительно ограничит доходы страны от продажи энергоносителей", - отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Рубль после непродолжительного укрепления в понедельник снижается вторую торговую сессию подряд по отношение к доллару США, приближается к отметке 76. В целом давление на национальную валюту сохраняется из-за снижения цен на нефть и как следствие снижения нефтегазовых доходов, что негативно влияет на торговый баланс страны. В краткосрочной перспективе ожидается консолидация рубля в диапазоне 74-77 за доллар США", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 9 базисных пункта (б.п.) - до 7,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п., до 7,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках вторника - 7,9%, 8,3% и 8,53% годовых соответственно.