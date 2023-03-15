Падение цены нефти повышает риск краткосрочного ослабления рубля до 80 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Падение цены нефти повышает риск краткосрочного ослабления рубля до 80 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе рубль будет более внимательно следить за динамикой цен на нефть по следующим причинам:

- Во-первых, ЕС начинает обсуждение возможного пересмотра ценового потолка, который для сырой нефти установлен на уровне $60 за баррель.

- Во-вторых, опубликованный накануне ежемесячный отчёт ОПЕК гласит, что картель в следующем квартале ожидает небольшой профицит предложения на фоне сезонного снижения спроса.

- В-третьих, денежные рынки, несмотря на ужесточение финансовых условий, обусловленное проблемами в американском банковском секторе, всё-таки ожидают высокую вероятность повышения ставок ФРС в марте и, возможно, в мае, что может спровоцировать более существенное глобальное экономическое замедление. Это негативно для перспектив глобального спроса на энергоносители.

"В целом в перспективе 2023 года мы позитивно смотрим на нефть (в конце 2023 года или начале 2024 года мы можем увидеть $100/барр.), но не исключаем в ближайшие недели риск падения котировок Brent ниже $75/барр., - прогнозирует Шульгин. - Цены российской нефти будут меняться вместе с Brent, но дисконт имеет тенденцию к сужению. Чем дешевле нефть, тем меньше вероятность изменения условий потолка и тем больше контрагентов по факту выполняют его условия. Не исключено, что при дешёвой нефти G7 рассмотрит снижение потолка до $50-55, поскольку это будет соответствовать рыночным условиям. Но если нефть резко подорожает - допустим, до $110-120 - то перспектива большой прибыли может побудить многих трейдеров и НПЗ нарушить условия потолка".

Для краткосрочных перспектив рубля всё вышесказанное, по мнению аналитика, означает, что худшие сценарии динамики цен на нефть будут стимулировать USD/RUB сохранять диапазон в $75-80/барр. При этом падение Brent ниже $75/барр. существенно повышает риск краткосрочного тестирования уровня в 80 руб./$1.

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