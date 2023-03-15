Вероятен рост котировок нефти до $90-100/барр. во 2П23 - Freedom Finance Global

Вероятен рост котировок нефти до $90-100 за баррель Brent во II полугодии 2023 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Февральская макростатистика из КНР свидетельствует об устойчивом тренде на восстановление ее экономики после отмены антиковидных ограничений, - пишет эксперт. - Соответствие динамики розничных продаж прогнозам позволяет рассчитывать на заложенный в планы рост ВВП на 5% по итогам года. На этом фоне цены на нефть должны немного вырасти, но на них сейчас влияет множество других факторов, поэтому реакция на рынке углеводородного сырья на релиз китайской статистики оказалась весьма сдержанной, как и реакция фондового рынка Китая".

На взгляд аналитика, в долгосрочной перспективе увеличение объемов промышленного производства в Поднебесной будет способствовать усилению спроса на нефть и повышению ее стоимости на мировом рынке. С учетом этого во II полугодии 2023 года Чернов прогнозирует подъем котировок Brent в диапазон $90-100 за баррель.

"Напомним, что в февральском отчете ОПЕК повысила ориентиры в отношении спроса на черное золото в Китае с 590 тыс. до 710 тыс. баррелей в сутки. Однако пока баланс спроса и предложения на рынке не начнет меняться на практике, текущих объемов добычи хватит для стабилизации нефтяных цен. В этой связи мы ожидаем тренд на увеличение мировых цен со второго полугодия", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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