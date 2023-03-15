"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Applied Materials

Аналитики "БКС Мир инвестиций" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Applied Materials Inc. и целевую цену $150 за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Applied Materials объявила о повышении квартальных дивидендов на 23% - с $0,26 до $0,32 на обыкновенную акцию. Компания также увеличила на $10 млрд объем одобренной программы обратного выкупа акций. Это стало возможным благодаря хорошим показателям денежного потока. Applied Materials взяла удачный старт в 1К23: квартальная выручка ($6,74 млрд) и прибыль на акцию EPS ($2,03) превысили консенсус-прогнозы ($6,69 млрд и $1,93 соответственно) и оказались ближе к верхней границе ориентировочных диапазонов менеджмента. Даже после заметного отскока в начале года бумаги компании выглядят привлекательно с учетом перспектив долгосрочного роста выручки и рентабельности, а также по стоимостным параметрам", - пишут эксперты "БКС МИ".

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