"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Southern с целью $71,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Southern Co. с целевой ценой $71,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,6%, стоп-приказ: $63,12, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Ввод энергоблоков в эксплуатацию - главное ожидаемое и крайне позитивное событие для компании, подчеркивают аналитики. Помимо увеличения парка генерации до 44 ГВт, компания без потери мощности сможет закрыть около 2,5 ГВт угольных ТЭС и выполнить план по их закрытию в текущем десятилетии на 45%, а также воспользоваться налоговыми стимулами для АЭС. Кроме того, эксперты ожидают выхода денежного потока на положительную территорию по окончании строительства.

"С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные сигналы после продолжительной коррекции. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $63,12 риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9", - указывают аналитики "Финама".

Southern Company - один из крупнейших в США коммунальных холдингов, оказывающий услуги по обеспечению потребителей электроэнергией и газом. Компания обслуживает около 9 млн клиентов на территории общей площадью 300 тыс. кв. км.

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