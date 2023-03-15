Большой уверенности в устойчивости отскока рынка акций США пока нет - БКС Экспресс

Большой уверенности в устойчивости отскока американского фондового рынка в настоящее время нет, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Американский рынок приходит в себя после крупного потрясения в финансовом секторе, но техническая картина остается настораживающей. Выкуп просадки после обвала укладывается в отскок: сначала держатели бумаг панически ликвидировали маржинальные позиции, а затем ситуацией воспользовались "медведи", с выгодой закрыв свои "шорты". Индекс широкого рынка S&P 500 нащупал "дно" в области 3800 пунктов, как только индикатор страха VIX ударился в планку 30 пунктов, статистически выступающую "водоразделом", где вероятность некоторого успокоения повышалась. Сейчас VIX находится у 24 пунктов. Инструменты S&P 500 и VIX ходят в разные стороны, отражая биржевой сентимент. Большой уверенности в устойчивости отскока рынка акций нет", - пишет аналитик.

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