Brent - $78,52 за баррель

Рынок акций США вырос во вторник на данных о замедлении инфляции. Фондовые индексы АТР в основном растут в среду. Цены на нефть поднимаются на торгах в среду.

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги во вторник, инвесторы оценивали данные об инфляции и продолжали следить за развитием ситуации в банковской отрасли.

Потребительские цены в США в феврале выросли на 6% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в январе и совпала со средними прогнозами аналитиков.

Между тем цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) повысились на 5,5% в годовом выражении, также на уровне прогнозов. В январе показатель вырос на 5,6%.

Новости о проблемах двух американских банков, Silicon Valley Bank и Signature Bank, вызвали тревогу среди участников рынка, однако индекс S&P 500 остается в диапазоне от 3800 до 4200 пунктов, в котором он находится последние четыре месяца, отмечает MarketWatch.

"Сегодняшний отскок вызван надеждами на то, что системные риски постепенно сходят на нет, - сказал глава отдела исследований в Janus Henderson Investors Мэтт Перон. - Кроме того, данные об инфляции оказались на уровне прогнозов".

"Февральский отчет об инфляции, скорее всего, не облегчает и не усложняет выбор Федрезерва между ценовой и финансовой стабильностью. Данные не были блестящими, но с учетом того, что основной показатель инфляции в целом совпал с ожиданиями, ФРС явно может отказаться от идеи повышения ставки на 50 базисных пунктов", - отметила старший стратег Principal Asset Management Сима Шах.

Очередное заседание ФРС состоится на следующей неделе. Примерно половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные прогнозируют повышение на 25 б.п.

Акции United Airlines Holdings (SPB: UAL) подешевели на 5,4% после того, как американская авиакомпания спрогнозировала чистый убыток в первом квартале из-за более слабого спроса на авиаперелеты в январе и феврале, а также высокой стоимостью топлива.

Капитализация другого авиаперевозчика, Delta Air Lines (SPB: DAL), сократилась на 0,6%. Компания подтвердила прогнозы выручки и скорректированной прибыли в расчете на акцию на первый квартал текущего года.

Рыночная цена Alaska Air Group (SPB: ALK) Inc. понизилась на 4,1%. Авиакомпания также подтвердила квартальный прогноз выручки, однако ухудшила прогноз рентабельности из-за роста цен на авиатопливо.

Бумаги JetBlue Airways Corp. выросли в цене на 1,1%. Авиакомпания улучшила оценку роста выручки в первом квартале до 32-35% с 28-32%, однако по-прежнему ожидает получить убыток в размере 35-45 центов на акцию.

Цена бумаг BuzzFeed Inc. рухнула на 26%. Новостная интернет-компания завершила четвертый квартал с убытком на фоне снижения выручки на 8%.

Котировки акций Univar Solutions (SPB: UNVR) взлетели на 12% благодаря новости о покупке химической компании инвестфирмой Apollo Global Management за $8,1 млрд.

Капитализация Honeywell International (SPB: HON) снизилась на 0,1% на новости, что новым главой компании станет Вимал Капур. Он проработал в компании почти 35 лет и занимает пост операционного директора.

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 334,75 пункта (1,05%) и составил 32153,89 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 4,1%. Самое резкое снижение показали бумаги Amgen (SPB: AMGN), подешевевшие на 1,1%.

Standard & Poor''s 500 повысился на 64,54 пункта (1,67%) - до 3920,3 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 239,31 пункта (2,14%) и составил 11428,15 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в среду вслед за подъемом Уолл-стрит, исключение составляет Япония.

В центре внимания рынка остается ситуация в банковском секторе США, но трейдеры надеются, что худшее здесь осталось позади. Кроме того, инвесторы полагают, что в сложившейся ситуации Федеральная резервная система (ФРС) будет сдержанней в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, особенно с учетом продолжающегося замедления инфляции в США.

Потребительские цены в США в феврале выросли на 6% в годовом выражении, сообщило во вторник министерство труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в январе и совпала со средними прогнозами аналитиков.

"Закрепление менее "ястребиных" ожиданий стало катализатором для подъема рискованных активов, - отмечается в обзоре сингапурской IG, который цитирует Market Watch. - Мы не увидели новых сообщений о крахе какого-то другого банка или возникновении у кого-либо проблем с финансированием, что позволило инвесторам успокоиться".

Статданные из КНР, обнародованные в среду, показали подъем активности в китайской экономике в первые два месяца 2023 года.

Промпроизводство в Китае в январе-феврале увеличилось на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Темпы роста ускорились по сравнению с 1,3% в декабре. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенный подъем - на 2,6%.

Розничные продажи в КНР за два месяца этого года повысились на 3,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В декабре показатель упал на 1,8%.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-феврале увеличились на 5,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты ожидали роста на 4,4%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite поднялся на 0,7% в ходе торгов в среду.

Лидерами роста в Шанхае стали котировки акций технологических компаний и финкомпаний. Бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) подорожали на 2%, China Wafer Level - на 6,4%, China Satellite Communications - на 3,3%.

Котировки акций Bank of China, China Merchants Bank и Ping An Insurance поднялись на 2,1%, 1,4% и 1,3% соответственно.

Народный банк Китая (НБК) в среду влил в финансовую систему 481 млрд юаней ($70 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК. Она остается без изменения седьмой месяц подряд.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 104 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng прибавляет 1% в ходе торгов.

Среди лидеров роста в Гонконге - акции Hong Kong Exchanges (+2,7%), China Construction Bank (+2%), Bank of Communication (+1,7%).

Японский индекс Nikkei 225 теряет 0,3% в среду. Стоимость бумаг Fast Relailing, владельца бренда Uniqlo, упала на 2%, SoftBank Group - на 2,1%, Olympus Corp. - на 1,2%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 1,1% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,9%.

Цены на нефть поднимаются в среду после падения накануне до минимумов с декабря прошлого года на возросших опасениях рецессии в США в результате проблем в банковском секторе.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $78,52 баррель, что на $1,07 (1,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $3,32 (4,1%), до $77,45 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,09 (1,52%), до $72,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов снизилась на $3,47 (4,6%), до $71,33 за баррель.

Фьючерсы как на Brent, так и на WTI закрылись во вторник на минимумах с 9 декабря.

"Нефтяной рынок ведет себя так, будто рецессия в экономике неизбежна, - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Wach. - С учетом сигналов увеличения спроса в Китае и отката доллара США, можно было бы ожидать, что нефть выдержит все эти экономические потрясения".

ОПЕК во вторник сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн б/с. Организация чуть повысила прогнозы для первых трех кварталов 2023 года и понизила для четвертого.

Как говорится в ежемесячном отчете, более активный рост спроса в Китае компенсирует спад в США и Европе.

В среду Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародует свой обзор.