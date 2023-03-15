Рынок акций РФ утром просел к 2285п по индексу МосБиржи на смешанных внешних сигналах

Москва. 15 марта. Рынок акций РФ утром в среду умеренно просел на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала и геополитической напряженности после падения американского беспилотника в Черном море.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2285,6 пункта (-0,2%, в начале торгов индекс поднимался до 2295 пунктов), индекс РТС - 952,89 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар вырос до 75,57 рубля (+0,25 рубля).

Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27, сообщило во вторник Европейское командование ВС США. В ответ Минобороны РФ заявило, что российские истребители не применяли вооружение против беспилотника США и не контактировали с ним.

США намерены продолжать выполнять полеты военной авиации в районе Черного моря, несмотря на инцидент с беспилотником, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Также он заявил, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки американского беспилотника, упавшего Черное море, не попали в чужие руки.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,9%), акции "Аэрофлота" (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Правительство РФ выделило порядка 300 млрд руб. для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей, заявил глава Минтранса Виталий Савельев на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту в среду. Часть этих средств, по его словам, уже использовал "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) на выкуп 10 дальнемагистральных самолетов.

Власти Польши, Латвии и Литвы призывают понизить потолок цен на нефть из России, установленный в декабре на уровне $60 за баррель, до $51,45 за баррель, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их мнению, новый уровень будет на 5% ниже рыночных цен, говорят источники.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций сохраняется неопределенность, дальнейший рост во многом будет зависеть от движений тяжеловесов, таких как Сбербанк (MOEX: SBER), "Газпром" (MOEX: GAZP) и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH). По индексу МосБиржи технические параметры остаются прежними: 2300 пунктов - важный уровень сопротивления, пробив который можно дойти до 2380 пунктов. Американский рынок, по их мнению, продолжит торговлю с высокой волатильностью, особенно это актуально перед заседанием ФРС на следующей неделе.

На нефтяном рынке потолок цен ЕС для российской нефти не дает эффекта, считают аналитики "БКС МИ", его возможное понижение вряд ли увеличит эффективность этой ограничительной меры. Потеря "Роснефтью" европейских нефтеперерабатывающих активов была заложена в цену акций уже как минимум 6-9 месяцев, поэтому судебное подтверждение этого факта не более чем умеренно негативно, отмечают эксперты.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду слабо позитивный. Азиатские рынки продемонстрировали отскок, но пока из положительных новостей присутствует лишь отсутствие негативных сообщений. В США продолжается перераспределение депозитов из мелких банков в пользу крупных финансовых институтов, поэтому проблемы региональных банков еще могут проявиться, полагает аналитик. Нефть пытается корректироваться после распродаж предыдущих дней.

"Российский рынок акций может подняться выше 2300 пунктов по индексу МосБиржи, реагируя на успокоение внешнего фона. Впрочем, также нельзя исключать ухудшение геополитической ситуации на фоне падения американского разведывательного беспилотника вблизи берегов Крыма", - считает Кочетков.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) ожидают, что индекс МосБиржи сможет протестировать отметку 2300 пунктов. Драйверами роста должны вновь выступить бумаги Сбербанка. В течение дня опубликуют финансовую отчетность "Полюс", TCS Group, VK (MOEX: VKCO), а также состоится совет директоров "Распадской" (MOEX: RASP), где будет рассмотрен вопрос дивидендов.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, российский рынок акций продолжает игнорировать западные риски, в том числе падающую нефть. Индекс МосБиржи имеет хорошие шансы закрыться выше 2300 пунктов.

Основной спрос сейчас сосредоточен в акциях Сбербанка. Не исключено, что бумага после консолидации в районе 170 руб. начинает новый восходящий тренд с целью ухода в район 240 руб. Основным драйвером роста Сбера, по мнению Антонова, является "эффект толпы". Аналитики много и справедливо пишут про высокий потенциал роста акций крупнейшего российского банка.

Стоит обратить и на другого лидера российской экономики - "Роснефть", полагает аналитик. Бумага ответила на падение нефти лишь боковиком около 365 руб. Здесь она торговалась до дивидендной отсечки в январе. Техническая перекупленность по акции после роста со второй половины февраля снята, и теперь она вполне может двинуться к отметке 400 руб., но для этого нужен как минимум сильный отскок нефти, отмечает Антонов.

Накануне нефть Brent практически дошла до сильной поддержки $76 за баррель. Это нижняя граница бокового канала от второй декады декабря прошлого года. Пробой данного уровня спровоцирует усиление продаж с целью падения на отметку $68. Но в среду нефть растет на 1%, создавая предпосылки для похода к верхней границе канала $87 за баррель, считает аналитик.

В США накануне основные индексы выросли на 1,1-2,1% во главе с Nasdaq на фоне статданных о замедлении инфляции в США, инвесторы также продолжили следить за развитием ситуации в банковской отрасли.

Потребительские цены в США в феврале выросли на 6% в годовом выражении после роста на 6,4% в январе, показатель совпал со средними прогнозами аналитиков.

Новости о проблемах двух американских банков, Silicon Valley Bank и Signature Bank, вызвали тревогу среди участников рынка, однако индекс S&P 500 остается в диапазоне от 3800 до 4200 пунктов, в котором он находится последние четыре месяца, отмечает MarketWatch.

В среду на рынках Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций, подогретая статистикой из Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,03%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%).

Статданные из КНР, обнародованные в среду, показали подъем активности в китайской экономике в первые два месяца 2023 года.

Промпроизводство в Китае в январе-феврале увеличилось на 2,4% в годовом выражении, при прогнозах роста на 2,6% после подъема на 1,3% в декабре. Розничные продажи в КНР за два месяца этого года повысились на 3,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков (в декабре показатель упал на 1,8%).

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-феврале увеличились на 5,5% в годовом выражении, при прогнозах роста на 4,4%.

Народный банк Китая (НБК) в среду влил в финансовую систему 481 млрд юаней ($70 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) по прежней ставке 2,75% годовых (ставка остается без изменения седьмой месяц подряд). Также Китайский ЦБ предоставил банкам 104 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых.

Тем временем, проседают индексы акций Европы (индексы DAX, FTSE, CAC40 просели на 0,3-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%) после выхода статистики об ускорении инфляции во Франции.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале выросли на 7,3% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Предварительные данные указывали на подъем цен на 7,2%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали их пересмотра. В январе инфляция в стране составляла 7%.

В центре внимания рынков остается ситуация в банковском секторе США, но трейдеры надеются, что худшее здесь осталось позади. Кроме того, инвесторы полагают, что в сложившейся ситуации Федеральная резервная система (ФРС) будет сдержанней в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, особенно с учетом продолжающегося замедления инфляции в США.

Очередное заседание ФРС состоится на следующей неделе. Примерно половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные прогнозируют повышение на 25 б.п.

На нефтяном рынке утром в среду цены подросли после падения накануне до минимумов с декабря прошлого года на возросших опасениях рецессии в США в результате проблем в банковском секторе; текущая цена Brent остается почти на $1,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже накануне ($80,02 за баррель).

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $78,25 за баррель (+1% и -4,1% накануне), апрельская цена WTI - $72,11 за баррель (+1,1% и -4,6% во вторник).

Фьючерсы как на Brent, так и на WTI закрылись во вторник на минимумах с 9 декабря.

ОПЕК во вторник сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн б/с. Организация чуть повысила прогнозы для первых трех кварталов 2023 года и понизила для четвертого. Как говорится в ежемесячном отчете, более активный рост спроса в Китае компенсирует спад в США и Европе.

В среду обнародует свой обзор Международное энергетическое агентство (МЭА).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции "Распадской" (-2,3%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1,8%), акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-1,7%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,6%).

Выросли бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+6,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,2%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+4,6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+3,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,5%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 8,18 млрд рублей (из них 3,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 880,1 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 755,26 млн рублей на акции Polymetal).