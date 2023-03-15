"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NVIDIA с прогнозной ценой $244,8

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NVIDIA Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $244,8 за штуку на январь 2024 года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"NVIDIA, как и полупроводниковая отрасль в целом, на фоне высокой макроэкономической неопределенности и других рисков переживает непростые времена, что выражается в слабых финансовых результатах компании и не самых оптимистичных прогнозах. Дополнительные угрозы связаны с введенным в США запретом на поставки американскими компаниями ряда категорий чипов в Китай. В то же время долгосрочные перспективы отрасли, на наш взгляд, выглядят неплохо. Технический прогресс в мире, несмотря на определенные препятствия, будет продолжаться, и потребность в полупроводниковых чипах будет только расти. Эмитент занимает прочные позиция в тех сегментах, которые, как ожидается, покажут опережающий рост в ближайшие годы, и мы продолжаем с оптимизмом смотреть в будущее компании", - пишет эксперт.

NVIDIA Corp. - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей - от компьютерных игр до управления облачными услугами и автопилотированием.

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