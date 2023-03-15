Вероятен повышенный спрос на ОФЗ-ИН на аукционах Минфина в среду - ПСБ

Вероятен повышенный спрос на инфляционные бумаги (ОФЗ-ИН) на аукционах Минфина РФ в среду, 15 марта, считает Управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Минфин после паузы на прошлой неделе вновь выходит на рынок, в среду инвесторам будут предложены длинные классические выпуски ОФЗ 26238 (18 лет) и 26241 (9,5 лет), а также новый выпуск ОФЗ-ИН 52005 (10 лет). На фоне сохранения долгосрочных инфляционных рисков ожидаем увидеть повышенный спрос на инфляционные бумаги. По классическим ОФЗ размер премии Минфина, вероятно, останется на прежнем уровне (5-7 б.п.). Отметим, что после объявления аукционов доходность выпуска ОФЗ 26241 выросла на 7 б.п. - до 10,53% годовых, тогда как доходность соседнего 10-летнего выпуска осталась без изменений (10,43%), - пишет эксперт в комментарии. - В целом инвесторы продолжат проявлять осторожность на долговом рынке в преддверии заседания ЦБ РФ в пятницу. При ожиданиях сохранения ключевой ставки сигнал регулятора, скорее всего, останется достаточно жестким".

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