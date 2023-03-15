Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США, еврозоны и Китая, финрезультаты TCS Group и "Полюса":

- Индекс цен производителей в США в феврале;

- Розничные продажи в США в феврале;

- Товарно-материальные запасы в США в январе;

- Промышленное производство в еврозоне в январе;

- Инвестиции в основной капитал, промышленное производство и розничные продажи в Китае в феврале;

- Результаты TCS Group и "Полюса" за 2022 год по МСФО.

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