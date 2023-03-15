Сильных поводов для направленного движения основных валютных пар пока нет - ПСБ

Сильных поводов для направленного движения основных валютных пар на Московской бирже в текущий момент не видно, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Сильных поводов для направленного движения в основных валютных парах на Московской бирже мы пока не видим. В среду ожидаем, что пара доллар/рубль продолжит проторговывать верхнюю часть нашего текущего целевого диапазона 74-76 руб./$1. В случае перехода нефти к более уверенному восстановлению допускаем новые попытки ухода ниже 75 руб./$1", - пишет эксперт.

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