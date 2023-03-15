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15 марта 2023 года 09:49

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 15 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги во вторник, инвесторы оценивали данные об инфляции и продолжали следить за развитием ситуации в банковской отрасли. Потребительские цены в США в феврале выросли на 6% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в январе и совпала со средними прогнозами аналитиков. Между тем цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) повысились на 5,5% в годовом выражении, также на уровне прогнозов. В январе показатель вырос на 5,6%.

Новости о проблемах двух американских банков, Silicon Valley Bank и Signature Bank, вызвали тревогу среди участников рынка, однако индекс S&P 500 остался в диапазоне от 3800 до 4200 пунктов, в котором он находится последние четыре месяца.

Очередное заседание ФРС состоится на следующей неделе. Примерно половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные прогнозируют ее повышение на 25 базисных пунктов. Ранее, до новостей о проблемах двух американских банков, аналитики прогнозировали более агрессивные действия Федрезерва для сдерживания инфляции, в частности рост процентной ставки на ближайшем заседании ожидался на 25-50 базисных пунктов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду вслед за подъемом Уолл-стрит, исключение составляет Япония. В центре внимания рынка остается ситуация в банковском секторе США, но трейдеры надеются, что худшее здесь осталось позади. Кроме того, инвесторы полагают, что в сложившейся ситуации Федеральная резервная система будет сдержанней в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, особенно с учетом продолжающегося замедления инфляции в США.

Статданные из КНР, обнародованные в среду, показали подъем активности в китайской экономике в первые два месяца 2023 года. Промпроизводство в Китае в январе-феврале увеличилось на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Темпы роста ускорились по сравнению с 1,3% в декабре. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенный подъем - на 2,6%. Розничные продажи в КНР за два месяца этого года повысились на 3,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В декабре показатель упал на 1,8%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite поднялся на 0,7% в ходе торгов в среду. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng прибавляет в ходе торгов 1%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI вырос на 1,1%, а австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,9%. И лишь японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов 15 марта потерял 0,04%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в среду после падения накануне до минимумов с декабря прошлого года на возросших опасениях рецессии в США в результате проблем в банковском секторе. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $78,32 баррель, что на 1,12% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 4,1%, до $77,45 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 1,22%, до $72,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов снизилась на 4,6%, до $71,33 за баррель. Фьючерсы как на Brent, так и на WTI закрылись во вторник на минимумах с 9 декабря.

ОПЕК во вторник сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн б/с. Организация чуть повысила прогнозы для первых трех кварталов 2023 года и понизила для четвертого. Как говорится в ежемесячном отчете, более активный рост спроса в Китае компенсирует спад в США и Европе. В среду Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародует свой обзор.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 14 марта снизилась на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,777 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,527 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,05% и составил 109,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 839,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+0,36%), "ЕАБР-003Р-001" (+0,31%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Банк ФК Открытие БО-П07" (-0,39%), "РЖД-001Р-21R" (-0,12%) и "АФК Система-001Р-06" (-0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Интерлизинг" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 12,55% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация - по 16,5% номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% - в дату окончания 12-го купона.

АО "Группа компаний "Медси" установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 9,85% годовых, серии 001P-02 в размере 10,35% годовых. Объем каждого из выпусков по 3 млрд рублей. Ставке бондов серии 001Р-01 соответствует доходность к 2-летней оферте в размере 10,22% годовых, серии 001Р-02 - к 3-летней оферте на уровне 10,76% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 14 марта. Техразмещение запланировано на 16 марта. Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций "Медси" объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в декабре прошлого года.

АО "Бизнес альянс" установило ставку 1-го купона 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 14,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,70% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. Техразмещение запланировано на 16 марта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в конце января. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "Элит строй" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 14,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение займа начнется 16 марта. Дебютный 3-летний выпуск облигаций на 1 млрд рублей эмитент разместил в августе 2021 года. В начале марта компания выкупила по оферте более половины выпуска на 508,5 млн рублей. Других выпусков компании в обращении нет.

ВЭБ установил спред к ставке RUONIA по облигациям серии ПБО-002Р-36 с погашением в сентябре 2030 года объемом 50 млрд рублей на уровне 1,7% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA. Первоначально ориентир спреда к ставке составлял не выше 200 базисных пунктов. Дата выплаты первого купона - 28 июня 2023 года, последующие купоны квартальные и будут совпадать с датами выплат купонов по ОФЗ-ПК 29013. Техразмещение запланировано на 16 марта.

АО "Почта России" установило ставку 8-11-го купонов облигаций серии БО-001Р-08 на уровне 9,5% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в сентябре 2019 года по ставке 7,35% годовых до оферты с исполнением 24 марта 2023 года.

ПАО "Группа компаний "Самолет" (MOEX: SMLT) установило ставку 18-19-го купонов облигаций серии БО-П04 на уровне 10,5% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 500 млн рублей прошло в декабре 2018 года по ставке 12% годовых. Ставка текущего купона - 10,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 28 марта.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-01 в размере 10% годовых. Эмитент разместил 10-летние облигации серии БО-01 на 2,5 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка текущего купона - 10% годовых. По бондам 27 марта предстоит исполнение оферты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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