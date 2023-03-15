Причин для выхода цены акций Газпрома из консолидации пока нет - БКС Экспресс

Причин для выхода котировок акций "Газпрома" из затянувшейся консолидации в настоящее время нет, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Лучше рынка" во вторник торговались тяжеловесные акции "Газпрома" (+1,2%), однако по этим бумагам пока не идет речь об обновлении каких-либо максимумов или устойчивом тренде. Они по-прежнему находятся в глухом боковике. С октября 2022 года котировки "ходят" вокруг области 160-170 рублей за штуку, и причин для выхода из этой затянувшейся консолидации пока не наблюдается", - указывает аналитик в комментарии.

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