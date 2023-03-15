Возможен отскок цены нефти к $80/барр. в ближайшее время - БКС Экспресс

Возможен отскок нефтяных котировок к уровню в $80 за баррель в ближайшее время, при этом цена все еще остается в боковике последних месяцев, говорится в комментарии экспертов БКС Экспресс.

"Нефтяные котировки продолжили снижение на торгах вторника, обновив минимумы 2023 года. Еще раз констатируем, что ослабление доллара последних дней на мировом рынке не компенсирует других негативных факторов и, возможно, банального давления продавцов, усилившегося после вскрывшихся проблем американских банков. Утром в среду наблюдаем отскок, Brent восстанавливается к $78,5 за баррель. Пока движение укладывается в рамки боковика, формирующегося с декабря, но в случае закрепления ниже $75-76 откроется дорога для движения к $70 за баррель. В моменте же отскок может получить развитие к $80 за баррель", - пишут аналитики.

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