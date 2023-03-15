Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов с учетом наметившейся стабилизации на мировых рынках

Москва. 15 марта. Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен на фоне спокойствия на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,3 руб./$1 (-2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 10,73 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,5 коп. - до 10,95 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", узкий диапазон изменений валютного курса рубля в среду утром обусловлен установившимся спокойствием рынка после порции негативных сигналов со стороны финансового сектора США.

Опубликованные во вторник данные об инфляции в этой стране позволили стабилизировать обстановку на глобальном рынке. Потребительские цены в США выросли на 6%, показав замедление по сравнению с 6,4% в январе, результат совпал с прогнозами аналитиков.

Рубль в первые минуты торгов предпринимает слабые попытки роста, опираясь на нефтяные котировки и ориентируясь на позитивные сигналы с фондовых площадок.

Нефть пытается восстановить утраченные накануне позиции - котировки перешли к росту. Во вторник нефть просела на фоне усилившегося риска мирового экономического кризиса из-за банкротств нескольких американских банков и, как следствие, ослабления спроса на сырье в условиях спада экономической активности.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,48 за баррель, что на 1,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,37 за баррель, что на 1,46% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе утренних торгов в среду преобладает позитив: китайский CSI 300 растет на 0,37%, японский Nikkei 225 увеличился на 0,22%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,26%, южнокорейский Kospi увеличился на 1,41%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрос на 0,11%.

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги во вторник, инвесторы оценивали данные об инфляции и продолжали следить за развитием ситуации в банковской отрасли. Новости о проблемах двух американских банков, Silicon Valley Bank и Signature Bank, вызвали тревогу среди участников рынка, однако индекс S&P 500 остается в диапазоне от 3800 до 4200 пунктов, в котором он находится последние четыре месяца, отмечает MarketWatch.

"Февральский отчет об инфляции, скорее всего, не облегчает и не усложняет выбор Федрезерва между ценовой и финансовой стабильностью. Данные не были блестящими, но с учетом того, что основной показатель инфляции в целом совпал с ожиданиями, ФРС явно может отказаться от идеи повышения ставки на 50 базисных пунктов", - отметила старший стратег Principal Asset Management Сима Шах.

Очередное заседание ФРС состоится на следующей неделе. Примерно половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные прогнозируют повышение на 25 б.п.