Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Illumina Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $229 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова.

"Предметом спора между знаменитым акционером-активистом Карлом Айканом и менеджментом эмитента стала сделка приобретения бывшего спин-аута Illumina - производителя онкологических тестов Grail. В своем открытом письме Айкан обвинил совет директоров в непродуманных действиях в ходе поглощения Grail в 2021 году по завышенной цене. Это решение может привести к штрафу от Еврокомиссии в размере 10% годовой выручки Illumina, необходимости финансировать операционный убыток Grail и возможному требованию продать этот актив с последующей уплатой налогов. Напомним, что с пиков 2021 года Illumina потеряла более половины рыночной капитализации. Айкан предложил три кандидатуры в совет директоров Illumina. Однако как именно данные изменения помогут компании выйти из сложившейся ситуации, из открытого заявления инвестора-активиста не ясно, - отмечает Зубков. - В ответном письме менеджмент Illumina отметил, что предложенным кандидатам не хватает соответствующих навыков и опыта, поэтому такие назначения не отвечают интересам акционеров. Также руководство компании отметило, что готовится к дивестиции Grail в преддверии ожидаемого решения по поданной апелляции на решение Еврокомиссии о продаже".

"Отметим, что основной бизнес Illumina по производству оборудования для секвенирования генома достаточно устойчив. Согласно прогнозу руководства, в 2023 году выручка компании может возобновить рост благодаря запуску новых продуктов, способных поддержать конкурентные позиции эмитента. Решение по поводу Grail Еврокомиссия примет к концу 2023-началу 2024 года. По нашему мнению, большинство рисков, связанных с Grail, уже учтены в цене бумаг и будут выступать сдерживающим фактором до тех пор, пока существует неопределенность в отношении ситуации со спин-аутом. Действия Айкана благоприятно сказываются на цене акций эмитента и пока не влияют на фундаментальную оценку Illumina", - пишет эксперт инвесткомпании.

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