Юань может ослабнуть до 10,6 руб. в марте - SberCIB

Юань может ослабнуть по отношению к рублю до уровня 10,6 руб., а против доллара, наоборот, укрепиться еще на 1% на торгах в марте 2023 года, считает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Проблемы в банковском секторе США, вероятно, вынудят ФРС смягчить позицию и просигнализировать, что пауза в повышении ставки возможна уже в мае. Это негативно для доллара, но хорошо для юаня, который в марте может укрепиться к доллару на 1%, против рубля мы ждем ослабления юаня до 10,6 руб." - указывает эксперт в комментарии.

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