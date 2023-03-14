Цены евробондов РФ вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 14 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на коррекционное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) после их заметного роста накануне. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 30 базисных пунктов, подешевев до 61,52% от номинала (их доходность снизилась на 42 базисных пункта и составила 10% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,25% от номинала (доходность - 9,76% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене всего 2 базисных пункта, подешевев до 42,85% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,73% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 13 базисных пунктов - до 43,97% от номинала (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов - до 34,62% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 1 базисный пункт - до 43,19% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 27,06% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 27 базисных пунктов, подорожав до 42,2% от номинала (их доходность снизилась на 14 базисных пунктов - до 22,25% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 33 базисных пункта - до 87,67% от номинала (его доходность снизилась на 625 базисных пунктов - до 28,14% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 65,83% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) в ходе торгов во вторник демонстрируют умеренное снижение в рамках коррекции после заметного роста накануне, вызванного пересмотром в сторону снижения ожиданий по ставке ФРС в условиях нестабильной ситуации в банковской системе США.

Silicon Valley Bank, который является шестнадцатым по величине банком в США, в пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Та же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank. При этом ФРС анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США обещал выделить до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

Эксперты Goldman Sachs отозвали прогноз, предусматривавший повышение базовой ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании, с учетом банкротства двух банков и повышенных рисков в финансовой отрасли. Они больше не ждут подъема стоимости заимствований и отмечают наличие "значительной неопределенности" в отношении дальнейшей траектории ставок. Следующее заседание ФРС назначено на 21-22 марта. Практически половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные ожидают повышения на 25 базисных пунктов. На прошлой неделе рынок считал наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 базисных пунктов, а теперь такая возможность практически исключается экспертами.

Потребительские цены в США в феврале выросли на 6% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в январе и совпала со средними прогнозами аналитиков. Между тем цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) повысились на 5,5% в годовом выражении и на 0,5% в помесячном. Рост первого показателя совпал с прогнозом экспертов, при этом ожидался подъем второго показателя на 0,4%. В январе они увеличились на 5,6% за год и 0,4% за месяц.