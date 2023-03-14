"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций CK Hutchinson

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского конгломерата CK Hutchinson с целевой ценой HKD69,67 за штуку, что предполагает потенциал роста 47% от текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Портовый бизнес CK Hutchinson может получить толчок за счет отказа правительства от политики нулевой терпимости к COVID: компания отчиталась о небольшом снижении (-1%) оборота контейнеров в первой половине 2022 года, что отрицательно сказалось на выручке портового бизнеса. Выручка розничного бизнеса CK Hutchinson в Китае, снизившаяся на 17% (г/г) в I полугодии 2022 года, может перейти к росту за счет возврата покупателей в физические магазины (косметика и здоровье, электроника). Кроме того, во время пандемии коронавируса компания значительно не расширяла свою сеть в Китае, а с отказом властей от контроля за COVID конгломерат может рассмотреть варианты расширения", - пишут эксперты "Финама".

CK Hutchinson - конгломерат, в периферию деятельности которого входят управление морскими портами, розничной торговлей, инфраструктурными проектами (энергетика, транспорт, бытовая инфраструктура) и телекоммуникациями по всему миру.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.