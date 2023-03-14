"БКС МИ" повысил целевую цену акций First Solar до $261

Аналитики "БКС Мир инвестиций" повысили целевую цену акций First Solar Inc. со $176 до $261 за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"First Solar прогнозирует на 2023 год чистые продажи в размере $3,4 - 3,6 млрд (в финансовом 2022 году они составили $2,62 млрд) и скорректированную прибыль на акцию, EPS, в пределах $7-8. Мы повышаем наш прогноз EPS на 2023 год с $4,27 до $7,50 в соответствии с пересмотренными ориентирами компании", - отмечают аналитики.

Несмотря на убыток компании в 4К22, эксперты "БКС МИ" по-прежнему ожидают восстановления и значительного улучшения динамики рентабельности в 2023 году благодаря замедлению инфляции и разрешению большинства проблем с цепями поставок.

"Мы также полагаем, что во вновь заключенных и продлеваемых договорах будет предусмотрено повышение цены с учетом роста издержек на материалы, используемые в производстве солнечных панелей. В краткосрочном периоде мы ожидаем улучшение как операционных показателей First Solar, так и ситуации в отрасли, и оптимистично оцениваем перспективы компании", - прогнозируют аналитики.

First Solar Inc. - одна из крупнейших компаний в сегменте солнечной энергии.

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