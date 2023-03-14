"БКС МИ" понизил до "держать" рекомендацию для акций Seagen

Аналитики "БКС Мир инвестиций" понизили рекомендацию для акций Seagen Inc. с "покупать" до "держать", повысив целевую цену с $189 до $206 за штуку, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Подтверждение сообщений о покупке Seagen фармацевтическим гигантом Pfizer привело к реализации драйвера котировок и исчерпанию потенциала их роста. В итоге мы фиксируем прибыль по акциям Seagen и понижаем рекомендацию до "держать". Мы убираем компанию из портфеля фаворитов", - пишут аналитики.

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