"Финам" рекомендует покупать акции Lowe''s с целью $248,4

"Финам" рекомендует покупать акции Lowe''s Cos. с целевой ценой $248,4 за штуку в перспективе до конца 2023 года, что предполагает потенциал роста 25% от текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Среди цикличных компаний выделим кейс ретейлера Lowe''s - вторую по объему выручки сеть товаров для дома и ремонта в США, - пишут аналитики. - За счет продолжения трансформации (оптимизация ассортимента, улучшение эффективности операционных расходов, увеличение продаж профессиональным ремонтникам и повышение плотности продаж) компания может улучшить операционную и чистую рентабельность. Сеть планомерно движется в соответствии со своей стратегией, по которой она должна расширить долю продаж профучастникам ремонтного рынка. Эти клиенты интересны сети, так как их средний чек выше. Ретейлер относится к "дивидендным аристократам" (дивдоходность NTM - 2,2%) и проводит щедрый байбэк (объем программы - 16% от капитализации)".

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