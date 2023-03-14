Бумаги Polymetal сохраняют потенциал для среднесрочного роста - "Велес Капитал"

Бумаги Polymetal сохраняют потенциал для среднесрочного роста, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Бумаги Polymetal в ожидании выхода в четверг отчетности по МСФО за второе полугодие 2022 года достигли нового пика с конца мая 2022 года (563,6 руб.), несмотря на коррекцию цен на золото от сопротивления $1920/унц., - отмечает аналитик Елена Кожухова. - Компания подтверждает приверженность стратегии редомициляции в Казахстан, реализация которой может стать дополнительным драйверов роста акций".

По мнению эксперта, с технической точки зрения после прорыва сопротивления 526,5 руб. (район февральских максимумов) краткосрочные технические сигналы по акциям Polymetal сместились в сторону положительных.

"Длинные" позиции по бумагам имеет смысл держать выше 526,5 руб. и 495 руб. с расчетом на развитие восходящего движения в район 600 руб. и 645 руб. при увеличении в том числе цен на золото, - указывает Кожухова. - Краткосрочно бумаги могут скорректироваться ближе к указанным поддержкам в рамках фиксации прибыли. Среднесрочно настрой на рост сохраняется как минимум выше 420 руб.".

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