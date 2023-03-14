Котировки акций HSBC могут остаться под давлением в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Котировки акций HSBC Holdings Plc. могут остаться под давлением в ближайшее время, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Банк HSBC сообщил о планах приобрести британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт. У SVB UK в Великобритании 3,5 тысячи клиентов (включая стартапы), что соответствует 8,5% от клиентской базы HSBC. Мы полагаем, что после перехода в HSBC клиентская паника, скорее всего, прекратится, и это ограничит потенциал распродажи подешевевших облигаций, в которые вкладывался SVB. При этом оценка потенциальных убытков HSBC затруднена, поэтому мы считаем, что котировки HSBC могут остаться под давлением в ближайшее время", - отмечается в обзоре инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.