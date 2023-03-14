Рубль днем немного дешевеет к доллару и евро в рамках коррекции после роста накануне

Москва. 14 марта. Доллар США и евро немного подрастают на Московской бирже во вторник днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь вниз после роста накануне.

Курс доллара США составил 75,27 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,72 руб./EUR1, подорожав на 27,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 26,84 копейки - до 77,72 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 0,9 копейки - до 10,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в рамках коррекции после предыдущего роста и на фоне дешевеющей нефти. Накануне рубль заметно подорожал в обеих валютах, несмотря на падение интереса к риску на глобальном рынке, поддержку ему оказали внутренние факторы и падение доллара к большинству мировых валют. Участники рынка пока не проявляют особой активности, так как большинство мировых рынков находится в ожидании публикации о динамике потребительских цен в Штатах за февраль. Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в феврале в 15:30 МСК.

Согласно консенсус-прогнозу экспертов, который приводит Trading Economics, инфляция в США в прошлом месяце замедлилась до 6% в годовом выражении с 6,4% месяцем ранее. Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, как ожидается, ослабла до 5,5% с 5,6% в январе.

Данные об инфляции в США за февраль могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшего подъема ставки.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают более чем в 33% вероятность того, что американский ЦБ сохранит ставку на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых на мартовском заседании. На прошлой неделе трейдеры считали наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п.

Цены на нефть усилили падение днем во вторник на фоне общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Silicon Valley Bank в США.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,45% - до $79,6 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 1,76% - до $73,48 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 2,4%, WTI - на 2,5% из-за проблем в финансовом секторе США. Как сообщалось, американский Silicon Valley Bank в минувшую пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. В связи с этими событиями ФРС анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам общим объемом $25 млрд.

Во вторник трейдеры ждут данных о динамике потребительских цен в США за февраль, которые важны для принятия Федрезервом решения относительно дальнейшего уровня базовой процентной ставки. Также во вторник ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.

"Рубль в понедельник заметно укрепился, что поддерживалось вчерашним глобальным ослаблением доллара. На валютном рынке в ближайшее время могут сохраниться высокие уровни волатильности. При этом упавшие нефтяные цены могут способствовать умеренному ослаблению рубля", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На валютной секции Московской биржи во вторник днем основные мировые валюты демонстрируют восстановление. Несмотря на ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже $80 за баррель, в ближайшие сессии рубль может попытаться продолжить волну укрепления, начатую в понедельник. Основным фактором здесь выступает ожидание снижения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров в связи со сложностями транзита импортных товаров в страну через Турцию. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 70-75 рублей и сделать существенный шаг к его середине", - полагает главный аналитик финансовой платформы Банки.ру Богдан Зварич.

"Курс доллара вчера, впервые с конца февраля, показал ощутимое снижение, отступив к 75 рублям, уровня недельной давности. Торговая активность долларом с расчетами "завтра" резко увеличилась, превысив 1,4 млрд долл., - это максимум с конца февраля. По нашим оценкам, данный эффект отчасти был вызван активизацией экспортеров, отчасти - спекулянтов, которые избавлялись от доллара ввиду его ослабления на глобальных рынках. Так, евро и юань заметно прибавили в парах с долларом, взлетев на максимумы за месяц ввиду роста рисков финансового кризиса в США и пересмотра ожиданий по ФРС. На этом фоне существенных колебаний эти валюты в связке с рублем не показали. Сегодня пара доллар-рубль может попытаться перейти в нижнюю часть диапазона 74-76 руб., при этом не исключаем роста волатильности из-за смешанного внешнего фона. С одной стороны, вероятность повышения ключевой ставки ФРС на предстоящем заседании снижается, наряду с рисками по финсектору США придавливающая позиции доллара на глобальных рынках, с другой стороны - уход инвесторов от риска на глобальных рынках оказывает давление на нефтяные котировки. В центре внимания валютного рынка сегодня - публикация данных по инфляции США, способная скорректировать ожидания по ФРС", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, выросла на те же 4 б.п., поднявшись до 7,62% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках понедельника - 7,9%, 8,3% и 8,53% годовых соответственно.