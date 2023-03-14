Ход торгов на рынке акций США во вторник определят данные инфляции - Freedom Finance Global

Ход предстоящих во вторник торгов на американском фондовом рынке определят релиз данных инфляции и возможные заявления властей о регуляторных мерах для урегулирования ситуации в банковской отрасли, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"Мы ожидаем повышенной волатильности в ходе предстоящей во вторник торговой сессии, поскольку будут опубликованы данные CPI за февраль. Консенсус-прогноз предполагает рост основного индекса и базового компонента на 0,4% м/м. Широко обсуждается значительное удорожание подержанных автомобилей (о данным Manheim, оно составило 4,3%). В фокусе внимания инвесторов находится инфляционное давление в секторе услуг. Если отклонение базового показателя от консенсуса составит 0,2 п.п. или более, то реакция рынка будет достаточно бурной. Кроме того, инвестиционное сообщество пристально наблюдает за развитием событий в банковском секторе", - отмечает эксперт инвестиционной компании.

"Результаты торговой сессии 13 марта подпитали надежды трейдеров на то, что, несмотря на негативную ситуацию в банковском секторе, S&P 500 удастся избежать закрепления ниже верхней границы "медвежьего" тренда. Поддержкой снова выступил уровень Фибоначчи на отметке 3848 пунктов. Однако MACD пока не сигнализирует о смене тренда. Ход предстоящих торгов будет определяться макроданными и возможными заявлениями властей о регуляторных мерах для урегулирования ситуации в банковской отрасли", - указывает Глинянов в комментарии.

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