Котировки золота обладают шансами на рост до $1975/унц. - "Финам"

Котировки золота могут вернуться к уровню $1975 за тройскую унцию в случае существенного смягчения риторики ФРС США или даже остановки ужесточения денежно-кредитной политики, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"На фоне резкого снижения доходностей американских казначейских обязательств (US Treasuries) и курса доллара за последние дни стоимость золота продолжает подъем. Во вторник утром цена драгметалла переписывала максимумы с начала февраля (напомним, что в то время инвесторы стали пересматривать перспективы повышения ставки ФРС в пользу более жесткого сценария). Сейчас из-за банкротства ряда банков ФРС может существенно смягчить риторику или даже остановит ужесточение денежно-кредитной политики. В таком случае котировки золота легко могут вернуться на максимумы этого года в районе $1975 за тройскую унцию. Также на динамику золота могут повлиять цифры по инфляции в США, публикуемые на текущей неделе", - пишет эксперт.

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