Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% в ближайшие месяцы - "Альфа-Капитал"

Вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 7,5% годовых в ближайшие месяцы и постепенное ее снижение до 6,5-7% к концу текущего года, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

"Хотя проинфляционные факторы действительно несколько усилились, пока инфляционное давление не настолько сильное и устойчивое, чтобы дать ЦБ РФ повод для повышения ключевой ставки в пятницу, 17 марта. Дальнейшая динамика ставки будет определяться тем, приведут ли инфляционные факторы к устойчивому ускорению инфляции или нет. С нашей точки зрения, к концу года ключевая ставка составит 6,5-7%, то есть, даже если в какой-то момент ЦБ и пойдет на разовое повышение ставки, это не продлится долго, и довольно скоро регулятор может возобновить смягчение денежно-кредитных условий. Но скорее мы бы ждали сохранения ставки на нынешнем уровне в 7,5% в ближайшие месяцы и постепенного ее снижения уже к концу года", - пишет эксперт в комментарии.

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