Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит рассмотреть идею на продажу акций "Распадской" на текущей неделе перед публикацией в четверг, 16 марта, финансовой отчетности эмитента за второе полугодие 2022 года, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Горизонт идеи составляет одну неделю", - указывают эксперты в комментарии.

"Ожидаем, что финансовые результаты "Распадской" за 2П22 могут разочаровать рынок из-за снижения выручки и роста издержек. По нашей оценке, после сильных результатов в первом полугодии EBITDA компании может снизиться во втором полугодии более чем в два раза П/П: средняя цена на коксующийся уголь на внутреннем рынке снизилась примерно на 45% П/П. Кроме того, мы не ожидаем, что эмитент будет платить дивиденды, поскольку основной акционер (Evraz) является нерезидентом", - отмечают аналитики.

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