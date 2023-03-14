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14 марта 2023 года 11:44

Рынок акций РФ после негативного открытия залег в боковик, индекс МосБиржи подрос на ослаблении рубля

Москва. 14 марта. Рынок акций РФ поле негативного открытия торгов на фоне упавших мировых площадок из-за банковского кризиса в США залег в боковик, индекс МосБиржи "вышел в плюс" за счет ослабления рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2274,44 пункта (+0,2%), индекс РТС - 953,08 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 4,7%.

Доллар подрос до 75,18 рубля (+0,18 рубля).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+4,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,5%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,1% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,2% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,3%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "АФК Система" (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, ситуация на внешних площадках остается негативной. Продолжились распродажи банковских акций в Азии на опасениях распространения американского банковского кризиса.

Нефть дешевеет из-за бегства от риска. Российский рынок почти изолирован от внешнего влияния, как и банковская система, поэтому отечественные инвесторы могут примерить на себя роль стороннего наблюдателя. Впрочем, это не мешает проявлениям эмоциональной реакции на слабость внешних рынков. Поэтому отечественные акции могут подешеветь во вторник, тем более, что нефть Brent вновь пробила сверху вниз психологическую отметку $80 за баррель. Соответственно, рубль также может потерять часть позиций, завоеванных накануне, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи техническая картина не изменилась - рынок остается в боковой формации. Без сильных драйверов рынку сложно расти, но и распродаж особо не наблюдается. На американском рынке продолжается период неопределенности перед мартовским заседанием ФРС. Банковский кризис дает надежду инвесторам, что регулятор притормозит подъем ставок, однако недавняя риторика Пауэлла говорит об обратном.

Тем не менее есть надежда, что распродажи в банковском секторе уже закончились, так как власти США приняли ряд мер, которые смогут купировать негатив. Во вторник выйдут данные по потребительским ценам в США за февраль - последний ключевой ориентир перед заседанием ФРС.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) также отмечают, что спросом пользуются бумаги золотодобытчиков из-за подскочивших мировых цен на золото. В то же время проседают акции Сбербанка из-за отсутствия информации по дивидендным выплатам. Нефтегазовый сектор остается под давлением из-за снижения цен на нефть. Во вторник индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 2250-2300 пунктов, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром во вторник умеренно негативный: цены на нефть развивают падение начала этой недели, а участники мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны из-за краха Silicon Valley Bank, который подогрел опасения системного банковского кризиса.

Нефть Brent торгуется на минимумах с начала февраля и опустилась уже ниже отметки $80 за баррель на фоне общемирового ухода от риска. По ходу сессии инвесторы будут оценивать в том числе ежемесячный обзор ОПЕК.

На рынке акций РФ в начале торгов отмечалось давление со стороны негативных настроений за рубежом, однако поддержки устояли и индекс МосБиржи смог выйти в "плюс" за счет ослабления рубля. Если данные по инфляции в США окажутся ниже или на уровне прогнозов, цены на золото могут получить дополнительный импульс к повышению перед мартовским заседанием ФРС, полагает Кожухова.

В США в понедельник индексы акций показали смешанную динамику: вырос Nasdaq (+0,5%), но просел S&P 500 (-0,2%) и снизился пятую сессию подряд Dow Jones (-0,3%).

Инвесторы следили за развитием ситуации в банковской отрасли страны и пересматривали прогнозы в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы, полагая, что американский ЦБ не будет столь агрессивным, как ожидалось ранее, с учетом сложившейся ситуации.

Silicon Valley Bank, который является шестнадцатым по величине банком в США, в пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Та же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.

При этом ФРС анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США обещал выделить до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 2,4%) в связи с общим снижением аппетита к риску на мировых рынках из-за ситуации вокруг Silicon Valley Bank в США. В Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились в пределах 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 0,3%).

Представитель правительства Японии Хироказу Матсуно заявил, что серьезные последствия ситуации вокруг Silicon Valley Bank для финансовой системы страны маловероятны. Тем не менее, котировки акций японских банков упали вслед за снижением доходностей гособлигаций до многомесячных минимумов.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают снижение на фоне общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Silicon Valley Bank в США; стоимость Brent находится более чем на $2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК во вторник составила $80,01 за баррель (-0,9% и -2,4% в понедельник), апрельская цена WTI - $74,0 за баррель (-1,1% и -2,5% накануне).

Во вторник внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен в США за февраль, которые важны для принятия Федрезервом решения относительно дальнейшего уровня базовой процентной ставки.

Во вторник ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку, а в среду рынок ждет аналогичного обзора от Международного энергетического агентства (МЭА).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-2,8%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-2,5%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,3%).

Выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+12,7%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+4,8%), акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+3,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,7%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (бывшая "Русская аквакультура") (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 8,28 млрд рублей (из них 2,26 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,55 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 1,46 млрд рублей на акции Polymetal).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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