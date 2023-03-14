"БКС МИ" рекомендует покупать акции Cboe Global Markets с прогнозной ценой $144

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции Cboe Global Markets Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $144 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания входит в число наших фаворитов в финансовом секторе на фоне сохранения высоких рисков на мировых рынках. Мы ожидаем поддержки эмитента со стороны роста рыночной волатильности по индексу VIX, а также за счет более высокой прозрачности цен при торгах опционами. Акции CBOE остаются привлекательными с 17х EPS 2023e, на нижней границе исторического среднего диапазона", - указывают эксперты.

Cboe Global Markets Inc. - один из крупнейших в мире операторов бирж. Компания предлагает торговлю широким спектром классов активов, включая опционы, фьючерсы, акции американских и европейских компаний, ETP, мировые валюты и продукты в рамках индекса VIX.

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