"БКС МИ" снизил рейтинг акций Advance Auto Parts до "держать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рейтинг акций поставщика запчастей для рынка послегарантийного обслуживания автомобилей в Северной Америке Advance Auto Parts Inc. с "покупать" до "держать", эмитенту не удается добиться роста рентабельности на фоне инфляции и неблагоприятных курсовых разниц, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы полагаем, что акции справедливо оценены рынком на уровне 13x 2023 EPS, что близко к нижней границе пятилетнего исторического диапазона 11-28x и ниже среднего по аналогам (18x)", - указывают в "БКС МИ".

Компания также приостановила обратный выкуп акций и в отличие от прошлых лет не объявила об увеличении дивидендов в 2023 году, отмечают эксперты. Кроме того, обращают внимание они, Advance Auto Parts находится в поиске нового CEO, и это создает дополнительную неопределенность относительно управления бизнесом.

Также эксперты отмечают некоторый позитив: Advance Auto Parts и далее будет благоприятствовать увеличение среднего возраста автомобилей и рост сопоставимых продаж с расширением омниканальных ресурсов.

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