Цена золота, скорее всего, останется выше $1900/унц. в ближайшее время - ПСБ

Котировки золота, скорее всего, останутся выше $1900 за тройскую унцию в ближайшее время, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Стоимость унции золота впервые с начала февраля поднялась выше $1900 за тройскую унцию. Считаем, что рост цен на защитные активы на фоне серьезных проблем в банковском секторе США выглядит вполне логичным. В данном случае триггером выступают кардиальные изменение в отношении дальнейших шагов ФРС. Еще на прошлой неделе рынки допускали возможность, что Федрезерв может поднять ставку на 50 б.п. на ближайшем заседании, но сейчас эти надежды ушли на нет. На данный момент большинство ожидают повышение на 25 б.п., а почти четверть считает, что ФРС и вовсе оставит ставку без изменений, - указывают эксперты в обзоре. - На фоне сохраняющихся опасений, что проблемы с банками в США не полностью купированы, вместе с рисками рецессии, мы считаем, что цены на золото в ближайшее время останутся выше $1900. Дальнейшая динамика цен будет определяться данными по ИПЦ в США за февраль, а также итогами заседания ЕЦБ и ФРС, которые пройдут уже в ближайшее время".

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