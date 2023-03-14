Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика США:

- Индекс потребительских цен в США в феврале;

- Индекс делового оптимизма малого бизнеса США в феврале от NFIB;

- Реальные располагаемые денежные доходы в США в феврале.

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