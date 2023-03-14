Рубль может перейти в нижнюю часть диапазона 74-76 руб./$1 во вторник - ПСБ

Курс рубля по отношению к доллару США может перейти в нижнюю часть диапазона 74-76 руб./$1 на торгах во вторник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пара доллар/рубль может попытаться перейти в нижнюю часть диапазона 74-76 руб./$1 во вторник, при этом не исключаем рост волатильности из-за смешанного внешнего фона. С одной стороны, вероятность повышения ключевой ставки ФРС на предстоящем заседании снижается, наряду с рисками по финансовому сектору США придавливающая позиции доллара на глобальных рынках, с другой стороны - уход инвесторов от риска на глобальных рынках оказывает давление на нефтяные котировки. В центре внимания валютного рынка будет публикация данных по инфляции США, способная скорректировать ожидания по ФРС", - пишет эксперт в комментарии.

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