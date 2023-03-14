Поводов для сильной просадки или заметного роста индекса Мосбиржи пока нет - "Алор Брокер"

Поводов для сильной просадки или заметного роста индекса Мосбиржи в настоящее время нет, с очень большой вероятностью российский рынок акций ждет период высокой волатильности, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Основной угрозой для индекса Мосбиржи сейчас является падение цен на сырье, вызванное страхами перерастания проблем с отдельными американскими банками в полноценный банковский кризис. Монетарные власти США предпринимают меры для купирования проблем, но у нас нет уверенности, что они будут действенными", - отмечает эксперт в комментарии.

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