Индекс Мосбиржи откроет торги вторника снижением на 0,2-0,8% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник снижением в пределах 0,2-0,8%, в диапазоне 2250-2265 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Существенное утреннее ухудшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с заметным спадом, вместе с тем предпосылки для дальнейших агрессивных распродаж в акциях российских компаний пока не сложились. В качестве ближайших поддержек для индекса выступят уровни 2240, 2230 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2280, 2290 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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