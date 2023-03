Brent - $79,91 за баррель

Dow Jones и S&P 500 снизились в понедельник, Nasdaq завершил день в плюсе. Фондовые индексы стран АТР падают на торгах во вторник. Цены на нефть продолжают снижение во вторник.

Американские фондовые индексы в понедельник изменились незначительно и без единой динамики.

Dow Jones Industrial Average опустился по итогам пятой сессии подряд. S&P 500 тоже снизился, в то время как Nasdaq завершил день в плюсе.

Инвесторы следили за развитием ситуации в банковской отрасли страны и пересматривали прогнозы в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы, полагая, что американский ЦБ не будет столь агрессивным, как ожидалось ранее, с учетом сложившейся ситуации.

Silicon Valley Bank, который является шестнадцатым по величине банком в США, в пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Та же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.

При этом ФРС анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США обещал выделить до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

Эксперты Goldman Sachs отозвали прогноз, предусматривавший повышение базовой ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании, с учетом банкротства двух банков и повышенных рисков в финансовой отрасли. Они больше не ждут подъема стоимости заимствований и отмечают наличие "значительной неопределенности" в отношении дальнейшей траектории ставок.

Следующее заседание ФРС назначено на 21-22 марта. Практически половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные ожидают повышения на 25 б.п. На прошлой неделе рынок считал наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п., а теперь такая возможность практически исключается экспертами.

"Мы думаем, что ФРС может перейти к паузе" в повышении ставок, полагает глава отдела исследования Fundstrat Том Ли. "В целом это должно положительно сказаться на акциях до конца 2023 года", - считает он.

Котировки акций First Republic Bank рухнули почти на 62% по итогам торгов, хотя в воскресенье банк сообщил, что укрепил свою финансовую позицию за счет "дополнительной ликвидности", полученной от ФРС и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM).

Цена бумаг Charles Schwab Corp. (SPB: SCHW) упала на 11,6%, хотя банк также заверил инвесторов в наличии достаточных объемов ликвидности.

В понедельник сильно подешевели бумаги региональных банков: PacWest Bancorp - на 21%, Western Alliance Bancorporation (SPB: WAL) - на 47%, Zions Bancorporation (SPB: ZION) - на 25,7%.

Цены акций ведущих представителей банковской отрасли страны тоже снизились: Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 5,8%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 7,5%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 7,1%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 3,7%, JPMorgan Chase - на 1,8% и Morgan Stanley (SPB: MS) - на 2,3%.

Стоимость Chevron Corp. (SPB: CVX) опустилась на 0,6% и Exxon Mobil (SPB: XOM) на 1,2% вслед за снижением цен на нефть.

Между тем котировки акций Pfizer Inc. (SPB: PFE) выросли на 1,2%. Крупнейшая в США фармацевтическая компания достигла соглашения о приобретении Seagen Inc., специализирующейся на противораковых препаратах, за $43 млрд. Бумаги Seagen взлетели в цене на 14,5%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник уменьшился на 90,5 пункта (0,28%) и составил 31819,14 пункта. В число лидеров снижения котировок среди компонентов индекса помимо представителей финсектора вошли акции химической компании Dow Inc. (SPB: DOW), подешевевшие на 2,75%, и страховщика Travelers Cos. (SPB: TRV) - на 2%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось за день на 5,83 пункта (0,15%) - до 3855,76 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite увеличился на 49,96 пункта (0,45%) и завершил сессию на отметке 11188,84 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают во вторник в связи с общим снижением аппетита к риску на мировых рынках из-за ситуации вокруг Silicon Valley Bank в США.

"В глобальном финансовом мире растет напряжение, и это несмотря на то, что проблемы региональных банков США практически не касаются неамериканских фининститутов, а глобальная финансовая система наводнена ликвидностью", - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

"Однако финансовые проблемы в США могут привести к тому, что банки всех мастей начнут сокращать кредитование реальной экономики, и результатом этого станет ужесточение финансовых условий, что уже несет риски для рынков в целом", - приводит слова эксперта Market Watch.

Как сообщалось, американский Silicon Valley Bank в минувшую пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов США. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам.

В связи с этими событиями Федеральная резервная система (ФРС) анонсировала новый механизм предоставления ликвидности финансовым институтам общим объемом $25 млрд.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 2,3% в ходе торгов во вторник.

Представитель правительства Японии Хироказу Матсуно заявил, что серьезные последствия ситуации вокруг Silicon Valley Bank для финансовой системы страны маловероятны.

Тем не менее, котировки акций японских банков падают вслед за снижением доходностей гособлигаций до многомесячных минимумов.

Доходность 20-летних госбумаг снизилась во вторник на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 0,96%, что является минимумом с 7 октября прошлого года.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. теряют в цене 8,2%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - 7,6%, Mizuho Financial - 7,2%.

Также дешевеют бумаги Toyota Motor (-3,2%), Nippon Steel (-3,8%), SoftBank Group (-3,9%), Keyence Corp. (-2,2%) и Sony Group (-2,5%).

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет 1,9%, китайский Shanghai Composite - 0,9%.

Среди лидеров снижения в Гонконге - акции страховщиков AIA Group (-4,1%) и China Life Insurance (-3,5%), а также Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (-3,8%), BYD Co. (-3%) и Sunny Optical Technology Group (-4%).

В Шанхае дешевеют акции финкомпаний China Merchants Bank (-1,5%), Ping An Bank (-2,1%) и Ping An Insurance (-2,3%), а также производителя аккумуляторов Contemporary Amperex (-1,3%), China Telecom (SPB: 728) (-1,5%) и China National Software (-1,8%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI теряет 2,5% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,4%.

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Silicon Valley Bank в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $79,91 баррель, что на $0,86 (1,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $2,01 (2,4%), до $80,77 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,82 (1,1%), до $73,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов снизилась на $1,88 (2,5%), до $74,8 за баррель.

Как сообщалось, американский Silicon Valley Bank в минувшую пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам.

В связи с этими событиями Федеральная резервная система (ФРС) анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам общим объемом $25 млрд.

Во вторник внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен в США за февраль, которые важны для принятия Федрезервом решения относительно дальнейшего уровня базовой процентной ставки.

Фьючерсный рынок оценивает менее чем в 50% вероятность подъема ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) на мартовском заседании, хотя на прошлой неделе трейдеры считали наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п., отмечает агентство Bloomberg.

"Нефтяной рынок не смог избежать последствий краха Silicon Valley Bank, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Высокая волатильность рынка может сохраниться в краткосрочной перспективе, учитывая предстоящую публикацию данных об инфляции в США".

Во вторник ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку, а в среду рынок ждет аналогичного обзора от Международного энергетического агентства (МЭА).