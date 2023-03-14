Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 14 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в понедельник изменились незначительно и без единой динамики. Инвесторы следили за развитием ситуации в банковской отрасли страны и пересматривали прогнозы в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы, полагая, что американский ЦБ не будет столь агрессивным, как ожидалось ранее, с учетом сложившейся ситуации.

Silicon Valley Bank, который является шестнадцатым по величине банком в США, в пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Та же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank. При этом ФРС анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США обещал выделить до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

Эксперты Goldman Sachs отозвали прогноз, предусматривавший повышение базовой ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании, с учетом банкротства двух банков и повышенных рисков в финансовой отрасли. Они больше не ждут подъема стоимости заимствований и отмечают наличие "значительной неопределенности" в отношении дальнейшей траектории ставок. Следующее заседание ФРС назначено на 21-22 марта. Практически половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные ожидают повышения на 25 базисных пунктов. На прошлой неделе рынок считал наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 базисных пунктов, а теперь такая возможность практически исключается экспертами.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник в связи с общим снижением "аппетита к риску" на мировых рынках из-за ситуации вокруг Silicon Valley Bank в США. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов потерял 2,25%. Представитель правительства Японии Хироказу Матсуно заявил, что серьезные последствия ситуации вокруг Silicon Valley Bank для финансовой системы страны маловероятны. Тем не менее, котировки акций японских банков падают вслед за снижением доходностей гособлигаций до многомесячных минимумов. Доходность 20-летних госбумаг снизилась во вторник на 15 базисных пунктов - до 0,96% годовых, что является минимумом с 7 октября прошлого года.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng снизился на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi уменьшается на 2,5% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,4%.

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Silicon Valley Bank в США. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $79,94 баррель, что на 1,03% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 2,4%, до $80,77 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 1,12%, до $73,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов снизилась на 2,5%, до $74,8 за баррель.

Во вторник ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку, а в среду рынок ждет аналогичного обзора от Международного энергетического агентства (МЭА).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 марта упала в 2,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,065 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,446 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего 0,02% и составил 109,07 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (11-13 марта) прибавил 0,035%, поднявшись до 838,81 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,5%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,5%) и "РЖД-001Р-21R" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-04R" (-0,5%), "Роснефть-002Р-05" (-0,3%) и "ЕАБР-003Р-001" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что группа "Продовольствие" завершила размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей. Размещение займа началось 10 ноября прошлого года. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16% годовых, ставка 7-18-го купонов составит 15% годовых, ставка 19-30-го купонов - 14% годовых, ставка 31-36-го купонов - 13% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "Интерлизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей на уровне 12% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,55% годовых. Купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация - по 16,5% номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% - в дату окончания 12-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 10 марта. Техразмещение запланировано на 14 марта.

АО "Бизнес альянс" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 14,40-14,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 15,20-15,70% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск пройдет 14 марта с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 16 марта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 28-го купона облигаций серии А15 на уровне 10% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А15 на 7 млрд рублей в августе 2009 года по ставке 13,25% годовых. Начиная со 2-го купона величина купона определяется как сумма ключевой ставки ЦБ РФ на соответствующую дату и премии в размере 2,5% годовых, но не более 20% годовых. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Дата погашения займа - 15 сентября 2028 года.

Кроме того, АО "ДОМ.РФ" установило ставку 22-25-го купона по облигациям серии 001Р-01R на уровне 8,35% годовых. Компания разместила 10-летние облигации 001Р-01R объемом 15 млрд рублей в декабре 2017 года по ставке 7,6% годовых. Ставка текущего купона - 9,7% годовых. По выпуску 23 марта предстоит исполнение оферты.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставки 17-18-го купонов инфраструктурных облигаций 33-34-й серий в размере 12,94% годовых. Компания разместила 25-летние облигации 33-34-й серий на общую сумму 30 млрд рублей в марте 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12,4% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-50-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

ООО "Феррони" установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 12,25% годовых. Ставка текущего купона - 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты выплат с 30 по 45-й купоны.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" внесло изменения в решение о выпуске облигаций серии 002Р-01 касаемо ковенант, связанных с аудиторами отчетности и некоторыми ее показателями. Соответствующие изменения 13 марта зарегистрировала Московская биржа. В середине февраля владельцы облигаций выпуска одобрили данные изменения на общем собрании. В частности, компания внесла в решение о выпуске новый список аудиторов, после проверки отчетности которых требование о досрочном погашении не наступит. Среди новых аудиторов "Брусника" называет АО "Кэпт", ООО "Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги", ООО "Технологии доверия - аудиторские услуги", АО "Технологии доверия - аудит", АО "Деловые решения и технологии" и АО "Юникон". Ранее в данном пункте исключений были аудиторы "большой четверки" - Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG, однако после их ухода из России, многие эмитенты столкнулись с возможностью наступления ковенанты по аудиторам. Кроме того, "Брусника" внесла изменения в ковенанту "несоблюдение эмитентом консолидированного коэффициента финансового левериджа не выше показателя 3,0:1", добавив туда примечание "на основании данных годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО за отчетный период (календарный год), за исключением годовых консолидированных финансовых отчетностей эмитента по МСФО за 2022 год и за 2023 год". Компания разместила выпуск на 4 млрд рублей в декабре 2021 года по ставке 11,85% годовых, в августе 2022 года она провела доразмещение еще на 1,25 млрд рублей, в результате объем выпуска составляет 5,25 млрд рублей. Начиная с сентября 2024 года по займу начнется амортизация.