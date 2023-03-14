"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Best Buy

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "держать" для акций американского ритейлера электроники Best Buy Co., сообщается в обзоре.

"Помимо непростой макроэкономической ситуации Best Buy сталкивается с серьезной конкуренцией и замедлением рынка смартфонов. Полагаем, что бумаги компании справедливо оценены на фоне инвестиций в онлайн-торговлю", - отмечают эксперты.

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