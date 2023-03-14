"Финам" снизил рейтинг "обычки" и "префов" Башнефти до "держать"

Аналитики "Финама" понизили рейтинг привилегированных акций "Башнефти" с "покупать" до "держать" в связи с превышением прогнозной стоимости и высокой неопределенностью относительно размера дивиденда за 2022 год, сообщается в материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне 861 рубля за штуку на горизонте девяти месяцев.

Также эксперты понизили рейтинг обыкновенных акций "Башнефти" с "покупать" до "держать", сохранив прогнозную стоимость бумаги на уровне 1090 рублей за штуку на горизонте девяти месяцев.

"С момента присвоения нами рейтинга "покупать" 2 декабря привилегированные акции эмитента выросли на 25,5%, а обыкновенные - на 12,9%. Рост преимущественно связан с ожиданием публикации сильных результатов за 2022 год и выплаты высоких дивидендов. При этом отсутствие раскрытия информации создает высокую неопределенность относительно размера дивидендов, в связи с чем мы полагаем, что лучше не рисковать и зафиксировать прибыль в акциях компании", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

"Башнефть" - крупная башкирская вертикально интегрированная нефтяная компания. Ее деятельность охватывает добычу и переработку нефти, розничную реализацию продуктов нефтепереработки и нефтехимию.

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