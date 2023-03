Цена золота в целом обладает шансами на рост к более высоким уровням - БКС Экспресс

.

.

Москва. 14 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на коррекционное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) после их заметного роста накануне. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились. читать дальше

Аналитики "БКС Мир инвестиций" повысили целевую цену акций First Solar Inc. со $176 до $261 за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "First Solar прогнозирует на 2023 год чистые продажи в размере $3,4 - 3,6 млрд (в финансовом 2022 году они составили... читать дальше