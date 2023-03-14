Цена золота в целом обладает шансами на рост к более высоким уровням - БКС Экспресс

Текущая конфигурация рисков в целом располагает к подъему котировок золота и на более высокие уровни, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Возможные более мягкие денежно-кредитные условия ФРС США, чем ожидалось ранее, означают повышенную инфляцию. В результате цены на драгметаллы реагируют соответствующим образом - растут. Стоимость тройской унции золота за три сессии поднялась на 5,3%, до $1910. Возможно, во вторник произойдет некоторый откат, но в целом текущая конфигурация рисков располагает к подъему котировок золота и на более высокие уровни", - указывает аналитик в обзоре.

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