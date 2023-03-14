Рубль утром чуть теряет относительно доллара в рамках коррекции, стабилен к юаню
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,1975 руб./$1 (+19,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 26,34 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,6 коп. - до 10,933 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль во вторник немного снизился относительно доллара, корректируясь после заметного укрепления накануне. Кроме того, на нацвалюту давит продолжающееся падение цен на нефть и негативная внешняя конъюнктура.
Нефть продолжает дешеветь на опасениях банковского кризиса в США и рецессии в экономике страны. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,96 за баррель, что на 1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74 за баррель, что на 1,07% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.
Американские фондовые индексы в понедельник изменились незначительно и без единой динамики: Dow Jones Industrial Average опустился по итогам пятой сессии подряд. S&P 500 тоже снизился, в то время как Nasdaq завершил день в плюсе.
Инвесторы следили за развитием ситуации в банковской отрасли страны и пересматривали прогнозы в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы, полагая, что американский ЦБ не будет столь агрессивным, как ожидалось ранее, с учетом сложившейся ситуации.
Silicon Valley Bank, который является шестнадцатым по величине банком в США, в пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Та же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.
При этом ФРС анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США обещал выделить до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.
Эксперты Goldman Sachs отозвали прогноз, предусматривавший повышение базовой ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании, с учетом банкротства двух банков и повышенных рисков в финансовой отрасли. Они больше не ждут подъема стоимости заимствований и отмечают наличие "значительной неопределенности" в отношении дальнейшей траектории ставок.
Следующее заседание ФРС назначено на 21-22 марта. Практически половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные ожидают повышения на 25 б.п. На прошлой неделе рынок считал наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п., а теперь такая возможность практически исключается экспертами.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник снижаются: японский Nikkei 225 теряет 2,07%, китайский CSI300 - 0,84%, гонконгский Hang Seng опцскается на 2%, южнокорейский Kospi - на 2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,64%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,52%.