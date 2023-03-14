Рубль утром чуть теряет относительно доллара в рамках коррекции, стабилен к юаню

Москва. 14 марта. Доллар США немного укрепился, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль чуть теряет после заметного роста накануне.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,1975 руб./$1 (+19,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 26,34 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,6 коп. - до 10,933 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль во вторник немного снизился относительно доллара, корректируясь после заметного укрепления накануне. Кроме того, на нацвалюту давит продолжающееся падение цен на нефть и негативная внешняя конъюнктура.

Нефть продолжает дешеветь на опасениях банковского кризиса в США и рецессии в экономике страны. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,96 за баррель, что на 1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74 за баррель, что на 1,07% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы в понедельник изменились незначительно и без единой динамики: Dow Jones Industrial Average опустился по итогам пятой сессии подряд. S&P 500 тоже снизился, в то время как Nasdaq завершил день в плюсе.

Инвесторы следили за развитием ситуации в банковской отрасли страны и пересматривали прогнозы в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы, полагая, что американский ЦБ не будет столь агрессивным, как ожидалось ранее, с учетом сложившейся ситуации.

Silicon Valley Bank, который является шестнадцатым по величине банком в США, в пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Та же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.

При этом ФРС анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США обещал выделить до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

Эксперты Goldman Sachs отозвали прогноз, предусматривавший повышение базовой ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании, с учетом банкротства двух банков и повышенных рисков в финансовой отрасли. Они больше не ждут подъема стоимости заимствований и отмечают наличие "значительной неопределенности" в отношении дальнейшей траектории ставок.

Следующее заседание ФРС назначено на 21-22 марта. Практически половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные ожидают повышения на 25 б.п. На прошлой неделе рынок считал наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п., а теперь такая возможность практически исключается экспертами.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник снижаются: японский Nikkei 225 теряет 2,07%, китайский CSI300 - 0,84%, гонконгский Hang Seng опцскается на 2%, южнокорейский Kospi - на 2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,64%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,52%.