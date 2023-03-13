Рубль уверенно вырос к доллару и евро по итогам понедельника, несмотря на общемировое бегство инвесторов из рисковых активов

Москва. 13 марта. Доллар США и евро заметно упали на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль уверенно вырос к бивалютной корзине, несмотря на падение аппетита к риску на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 75 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,1 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов доллар опускался ниже 75 руб. впервые с 1 марта. Евро стоил 80,459 руб./EUR1, подешевев на 55,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 85,4 копейки - до 77,45 рубля. Курс китайского юаня понизился на 0,5 копейки - до 10,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно вырос к доллару и евро с началом новой недели после затишья на прошлой пятидневке и падения значительную часть февраля. Участники внутреннего валютного рынка проигнорировали ухудшение ситуации на внешних рынках и общемировое падение интереса к риску после того, как Silicon Valley Bank (SVB), который является шестнадцатым по величине банком в США, в пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов.

Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Такая же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.

Поддержку рублю могли оказать положительные данные по внешней торговле, впервые предоставленные Федеральной таможенной службой (ФТС) после почти годового перерыва. "ФТС России опубликовала стоимостные объемы экспорта и импорта РФ за 2022 год на официальном сайте", - говорится в сообщении ведомства.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2022 году выросло до рекордных $332,4 млрд со $197,3 млрд в 2021 году (рост на 68%), сообщила ФТС в понедельник.

Экспорт из РФ за 2022 год подскочил на 19,9% - до $591,5 млрд, импорт в РФ, наоборот, упал на 11,7%, до $259,1 млрд.

В целом внешнеторговый оборот вырос за 2022 год на 8,1% - до $850,5 млрд.

Как сообщалось, ФТС России в апреле 2022 года временно приостановила публикацию данных по импорту и экспорту во избежание некорректных оценок и спекуляций.

"ФТС (сейчас - ИФ) не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение, считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера", - пояснял в апреле 2022 года причины приостановки публикации тогдашний руководитель ФТС Владимир Булавин.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале 2023 года, по предварительной оценке, снизилось в 2,9 раза - до $12,9 млрд по сравнению с $37,7 млрд в январе-феврале 2022 года, тем временем сообщил в пятницу Банк России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе-феврале 2023 года сократилось в 2,8 раза - до $15,3 млрд по сравнению с $43,5 млрд за аналогичный период 2022 года, говорилось в материалах на сайте ЦБ РФ.

Значительное сокращение профицита баланса товаров и услуг обусловлено сокращением стоимостного объема экспорта товаров на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта, объяснил ЦБ.

Нефть продолжает дешеветь на опасениях банковского кризиса в США и рецессии в экономике страны. Однако темпы снижения цен заметно ослабились по сравнению с падением почти на 5% ранее в ходе торгов.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,89% - до $82,04 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 1% - до $75,91 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,6%, WTI - на 3,8%.

В пятницу стало известно, что американский Silicon Valley Bank перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов, такая же участь постигла менее крупный нью-йоркский банк Signature Bank.

Федеральная резервная система (ФРС) анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

Между тем внимание рынков постепенно переключается на мартовское заседание ФРС, которое состоится на следующей неделе. Сейчас котировки фьючерсов на уровень ставки указывают на то, что трейдеры видят 85%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), тогда как на прошлой неделе консенсус-прогноз предусматривал подъем на 50 б.п.

Россия будет исходить из соответствующих решений главы государства при экспорте нефти в Индию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с Песковым в понедельник представители СМИ попросили его прокомментировать сообщения о том, что Индия готова соблюдать потолок цен на российскую нефть. У Пескова уточнили, может ли Россия на этом фоне пересмотреть формат своего торгового сотрудничества с Индией.

"У нас есть определенные принятые решения на этот счет. Решения, принятые президентом РФ и оформленные соответствующими документами. Мы будем из них исходить. Кроме того, ориентируемся мы в данном случае не на сообщения информагентств, а, прежде всего, на наши контакты с нашими контрагентами в Индии", - сказал Песков.

"Волатильность торгов на валютном рынке заметно снизилась: пара "доллар-рубль" торгуется в узком диапазоне 75-76 руб./$1. Возможно, курс российской валюты наконец нашел некоторый равновесный уровень, снижение продаж валютной выручки со стороны нефтяных компаний отчасти компенсируется валютными интервенциями со стороны Минфина. По мере увеличения налоговых поступлений из-за изменения бенчмарков для нефтяников, можно ожидать возвращения Минфина уже как покупателя, что не позволит рублю значительно укрепиться даже в случае роста цен на нефть", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"В понедельник, 13 марта, российский рубль укреплял позиции. Рубль успешно проигнорировал понижение сырьевых котировок - баррель Brent проскользнул под отметку в $80. Ухудшение внешней конъюнктуры инвесторы также оставили без внимания", - подчеркнул старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"На прошлой неделе рубль немного снизился к доллару на 0,6%, закрыв неделю вблизи уровня 76. Курсу рубля будут оказывать поддержку продажи со стороны Минфина в объеме 5,4 млрд руб. в день. Ожидается, что в краткосрочной перспективе рубль будет находиться в диапазоне 74-77 за доллар США", - полагает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 марта на 47,97 копейки, до 75,4609 руб./$1, и увеличил курс евро на 20,93 копейки, до 80,6102 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник опустился на 53,62 копейки по отношению к пятнице и составил 75,4092 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 57,41 копейки и составил 75,3831 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 922,019 млн, из которых $499,525 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 422,494 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня", напротив, вырос на 39,38 копейки, до 80,7599 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 14,02 копейки, поднявшись до 80,5993 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR814,35 млн, из которых EUR188,032 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR626,318 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 4 б.п. - до 7,62% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках пятницы - 7,9%, 8,3% и 8,53% годовых соответственно.