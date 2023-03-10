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10 марта 2023 года 19:25

Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром, неделя закрылась нейтрально

Москва. 10 марта. Рынок акций РФ в пятницу снизился на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США, вышедшая неплохая статистика по рынку труда США за февраль не смогла воодушевить покупателей. Индекс Мосбиржи опустился в район 2275 пунктов во главе с упавшими на дивидендных новостях бумагами самой биржи (-4,3%).

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2276,25 пункта (-0,6%), индекс РТС - 942,75 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,1%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 76,08 рубля (+0,24 рубля).

За неделю индекс МосБиржи подрос на 0,2%, индекс РТС просел на 0,3%, доллар вырос на 0,45 рубля.

Акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) снизились в пятницу до 117,01 рубля (уровень недельной давности), объем торгов превысил 4,133 млрд рублей.

Мосбиржа по итогам 2022 года получила 36,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 29,2% больше, чем в 2021 году (28,1 млрд рублей), говорится в сообщении биржи.

В пресс-релизе не раскрыта информация о чистой прибыли за четвертый квартал, но, если исходить из ранее опубликованных данных (по итогам 9 месяцев - 25,1 млрд рублей), в последнем квартале 2022 года чистая прибыль могла составить 11,2 млрд рублей. В четвертом квартале 2021 года она составляла 7,6 млрд рублей, таким образом, рост составил 47%.

Тем временем, вечером распродажи акций "Мосбиржи" вызвали новости, что наблюдательный совет биржи рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на одну обыкновенную акцию (общий объем выплат - 11,018 млрд рублей).

Также подешевели в пятницу акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, рост рынка акций РФ в начале праздничной торговой недели замедлился в ее середине и вылился в коррекцию в пятницу. В итоге неделя закрылась почти без изменений. Доллар относительно рубля укрепился, превысив в пятницу отметку 76 рублей.

Хорошая, но вполне ожидаемая отчетность Сбера по МСФО, неожиданно высокие рекомендованные дивиденды "Фосагро" (MOEX: PHOR) и в целом отсутствие негативных событий на российском рынке не смогли противостоять турбулентности извне. Высказывания главы ФРС Джерома Пауэлла в четверг о все еще высокой инфляции в США и более высоком, чем ожидали, пике ставки ФРС, негативно повлияли на американский банковский сектор и весь фондовый рынок США, что также отразилось на настроениях инвесторов в Азии и России.

На следующей неделе можно ожидать сохранения нейтральной динамики российского фондового рынка в преддверии решения по ключевой ставке ЦБ РФ 17 марта, полагает Власенко.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, волна распродаж на мировых фондовых площадках и просевшая на неделе нефть после "ястребиных" комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, а также "фактор пятницы", актуальный в условиях напряженного геополитического фона, негативно сказались на активности покупателей.

Ослабление рубля при сложившейся конъюнктуре послужило слабым утешением для биржевых "быков", хотя снижение рынка акций РФ проходило на невысоких объемах. С технической точки зрения при улучшении общей рыночной конъюнктуры индекс МосБиржи по-прежнему имеет шансы на выход в район 2320-2325 пунктов, полагает эксперт.

В то же время глобальный риск-аппетит в ближайшей перспективе, вероятнее всего, останется подавленным. Опубликованный февральский отчет по рынку труда США неоднозначен: число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора превысило прогноз, однако средняя зарплата и уровень безработицы оказались хуже ожиданий. Впереди рынки ждет череда заседаний центробанков: 16 марта ЕЦБ, как ожидается, повысит процентные ставки на 50 б.п., 17 марта судьбу ключевой ставки будет решать Банк России, 22 марта состоится заседание ФРС, перед которым часть инвесторов обычно занимает выжидательную позицию.

В понедельник, 13 марта, выхода важных статданных не ожидается. Совет директоров "Белуга групп" (MOEX: BELU) рассмотрит в этот день вопрос о рекомендациях ГОСА по размеру дивидендов за 2022 год. Прогноз по индексу МосБиржи на 13 марта - 2220-2320 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, подросшая в пятницу в рамках коррекции нефть не смогла ощутимо помочь российским акциям. Отскок нефти можно связать с новостью о восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, что может сигнализировать о планах координации их действий на рынке нефтедобычи.

В лидеры роста на ожиданиях высоких дивидендов вышли привилегированные акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,3%), подросли бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1%), продолжающие отыгрывать постепенную переориентацию российских экспортных потоков в южном и восточном направлениях. На сообщениях об усилении спроса на уголь в КНР подорожали обыкновенные акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,4%). Список аутсайдеров из наиболее ликвидных возглавили бумаги "Московской биржи", представившей неоднозначные результаты по МСФО за 2022 год и сообщившей о размере годовых дивидендов.

В понедельник индекс Мосбиржи продолжит колебаться в диапазоне 2200-2350 пунктов, полагает Мильчакова.

В США накануне индексы акций упали на 1,7-2,1% во главе с Nasdaq вслед за обвалом котировок акций финансовых компаний на фоне сигналов, что представители сектора начали ощущать на себе негативные последствия подъема процентных ставок в США.

В Азии в пятницу также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,2%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 3%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 1,9-2,2%) и США (индексы теряют 0,4-1%) после выхода неоднозначной статистики по рынку труда США.

По данным Минтруда США, число рабочих мест в стране в феврале выросло на 311 тыс. при прогнозах роста на 205-225 тыс. после скачка на 517 тыс. в январе. При этом безработица в США в феврале выросла до 3,6%, тогда как изменений с январского уровня 3,4% не ожидалось.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу отыграли дневное снижение. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,58 за баррель (-0,01% и -1,3% в четверг), апрельская цена WTI - $75,59 за баррель (-0,2% и -1,2% накануне).

Главным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали "ястребиные" комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который допустил возможность ускорения темпов повышения процентных ставок. Инвесторы опасаются, что жесткая политика ФРС может привести к рецессии в США, что в свою очередь скажется на спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу подешевели акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-4,5%), ПАО "Белуга групп" (-3,3%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-3,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,4%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-2,2%).

Выручка компании "Белуга групп", одного из ведущих производителей алкогольной продукции в РФ, по МСФО в 2022 году выросла на 29,9% - до 97,32 млрд рублей, говорится в ее отчете. Операционная прибыль достигла 13,05 млрд рублей, показав рост в 1,7 раза; чистая прибыль по итогам года увеличилась в 2,2 раза, составив 8,44 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+10%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+4,6%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+4%), "Мечела" (+3,4%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+3,2%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (+3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+2,9%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 28,44 млрд рублей (из них 7,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,51 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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