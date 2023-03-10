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10 марта 2023 года 19:52

Рубль в пятницу снизился к основным валютам, обновил апрельский минимум в паре с евро

Москва. 10 марта. Доллар США лишь немного укрепился, евро вырос более заметными темпами, обновил апрельский максимум на Московской бирже в пятницу вечером; рубль подешевел к бивалютной корзине в последний торговый день недели, несмотря на перешедшую к повышению нефть

Курс доллара США составил 76,1 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 25,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81 руб./EUR1, подорожав на 75,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 47,9 копейки - до 78,3 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 7,9 копейки - до 10,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в пятницу рубль подешевел к доллару и евро, при этом евро обновил максимум с конца апреля прошлого года, поднявшись выше 81 руб. впервые с 22 апреля 2022 года вслед за динамикой этой валюты на глобальном рынке. Усиление интереса глобальных инвесторов к риску и рост пары "евро-доллар" были спровоцированы данными по рынку труда США и ослаблением ожиданий ускоренного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 311 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 504 тыс., а не на 517 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в январе на 225 тыс., респонденты Trading Economics - на 205 тыс.

Безработица в США в феврале выросла до 3,6% с январских 3,4%. Аналитики не ожидали изменения этого показателя.

В предыдущие шесть месяцев американская экономика в среднем прибавляла 343 тыс. рабочих мест в месяц.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в феврале выросла на 0,2% относительно предыдущего месяца - до $33,09. Темпы ее повышения были минимальными за год, в январе они составили 0,3%. В годовом выражении показатель увеличился на 4,6% (4,4% в январе). Аналитики в среднем ожидали роста на 0,3% и 4,7% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели в феврале уменьшилась до 34,5 часа с 34,6 часа месяцем ранее.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале 2023 года, по предварительной оценке, снизилось в 2,9 раза - до $12,9 млрд по сравнению с $37,7 млрд в январе-феврале 2022 года, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе-феврале 2023 года сократилось в 2,8 раза - до $15,3 млрд по сравнению с $43,5 млрд за аналогичный период 2022 года.

Значительное сокращение профицита баланса товаров и услуг обусловлено сокращением стоимостного объема экспорта товаров на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта, объяснил ЦБ.

"Российский рубль сегодня подобрался к отметке 76 за доллар и завершил торги чуть выше этой отметки. Инвесторы пересматривают свои ожидания в отношении темпов ужесточения денежно-кредитной политики в США, что отражается в росте индекса доллара DXY и снижении цен на нефть. Тем не менее, вышедшая сегодня статистика с рынка труда США оказалась спокойной - хотя количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оказалось 311 тыс. против прогноза в 225 тыс., уровень безработицы вырос с 3,4% до 3,6%, что может дать ФРС больше доводов в поднятии ставки лишь на 25 б.п, а не на 50 б.п.", - рассказала "Интерфаксу" руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Российская валюта на неделе продолжила консолидироваться в диапазоне 74-77, завершила торги в районе 76 по отношению к доллару США. Рубль сохраняет стабильность благодаря поддержке Минфина РФ, который продает юани на сумму до 5,4 млрд руб. ежедневно, а также пониженному спросу на валюту. В центре внимания на следующей неделе будет заседание ЦБ РФ, решение по ставке и комментарий регулятора. В краткосрочной перспективе рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 74-77 за доллар США", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Цены на нефть растут в пятницу вечером на данных с рынка труда. По мнению аналитиков, более значительный, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест в США является позитивным фактором для нефтяного рынка, сообщает MarketWatch.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,53% - до $82,02 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на 0,38% - до $76,01 за баррель.

Между тем с начала недели Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 4,8%. Это самое значительное недельное падение с начала февраля, отмечает MarketWatch. Инвесторы опасаются слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что может привести к рецессии в США.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,78 копейки, до 75,9406 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,37 копейки, до 80,4009 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 7,91 копейки по отношению к четвергу и составил 75,9454 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК укрепился на 9,08 копейки и составил 75,9572 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 224,745 млн, из которых $486,275 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $738,47 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 20,82 копейки, до 80,3661 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 34,97 копейки, подорожав до 80,4591 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR723,825 млн, из которых EUR157,018 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR566,807 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 7,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 7,66% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках четверга - 7,9%, 8,3% и 8,53% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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