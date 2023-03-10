Попытки рынка акций РФ подрасти на неделе нивелировались внешним негативом

Рынок акций РФ на неделе консолидировался при смешанной динамике blue chips, попытки "быков" разогреть индекс Мосбиржи выше 2300 пунктов нивелировались распродажами в конце недели из-за упавших мировых площадок на ожиданиях ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

В период с 6 по 10 марта индекс Мосбиржи вырос на 0,2% и составил 2276,25 пункта, индекс РТС потерял 0,3% и достиг 942,75 пункта на фоне роста доллара до 76,08 руб./$1 (+0,45 рубля) и упавшей майской нефти Brent до $81,58 за баррель (-5,1%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и геополитического затишья, индекс Мосбиржи превысил 2290 пунктов, обновив максимум с сентября 2022 года, при этом лидерами роста выступили акции самой биржи (+5,4%) на дивидендных ожиданиях.

Нефть Brent просела в район $85 за баррель на фоне публикации руководством Китая достаточно скромных прогнозов по росту экономики страны в текущем году (на уровне +5%).

Во вторник рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и невысокой активности торгов в преддверии выходного дня 8 марта. Индекс Мосбиржи превысил 2295 пунктов, обновив максимум с 20 сентября 2022 года, за счет ослабления рубля.

Нефть Brent просела ниже $85 за баррель на фоне укрепления доллара после более "ястребиного", чем ожидалось, выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. По словам Пауэлла, макроэкономические данные позволяют предположить, что финальный уровень процентных ставок будет выше, чем прогнозировалось ранее.

Подорожали акции "Совкомфлота" (+1,9%) после известий, что совет директоров компании на заседании 16 марта обсудит предварительные рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год.

В четверг рынок акций РФ умеренно просел по индексам, отыграв негативную динамику внешних площадок в середине недели на сигналах от Федрезерва США об ужесточении монетарной политики. Индекс Мосбиржи просел к 2290 пунктам на фоне укрепления рубля после утреннего тестирования индикатором рубежа 2300 пунктов.

Реакция акций Сбербанка (-0,1%) на неплохой годовой финотчет оказалась в целом нейтральной, игроки ожидают новостей по размеру дивидендов банка.

Сбербанк в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,6 раза - до 270,5 млрд рублей, результат оказался чуть лучше консенсус-прогноза на уровне 266 млрд руб.). По словам главы Сбербанка Германа Грефа, достигнутый запас прочности позволяет Сбербанку вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года, решение о размере выплат будет принято в марте.

За январь-февраль 2023 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ в 3,9 раза, до 225 млрд рублей. По словам Грефа, прибыль Сбербанка в 2023 году может приблизиться к докризисным значениям, но результат будет зависеть от ситуации в экономике.

Глава Федрезерва Пауэлл заявил, что регулятор готов ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также о том, что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее. В итоге нефть Brent просела ниже $83,4 за баррель на фоне укрепления доллара.

В пятницу рынок акций РФ продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent откатилась ниже $82 за баррель) из-за негативных сигналов из банковского сектора США в связи с ужесточением монетарной политики Федрезерва.

Индекс Мосбиржи просел в район 2275 пунктов во главе с бумагами самой биржи (-4,3%) по факту вышедшей рекомендации наблюдательного совета по размеру дивидендов за 2022 год (4,84 рубля на акцию).

В период с 6 по 10 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "Яндекса" (-3%), "Интер РАО" (-2%), "Московского кредитного банка" (-2%); лучше рынка оказались акции "Совкомфлота" (+16%), ПАО "Белуга групп" (+12%), банка "Санкт-Петербург" (+11%).

Динамику рынка акций РФ во второй декаде марта по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости, а также решение ЦБ РФ по ставке 17 марта. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2250-2320 пунктов, для индекса РТС - 920-980 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".