"Финам" подтверждает рейтинг акций Мосбиржи "на уровне рынка"

"Финам" подтверждает рейтинг акций "Московской биржи" "на уровне рынка" на фоне сильной финансовой отчетности за 2022 год, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы оцениваем отчетность "Московской биржи" за прошлый год как сильную - благодаря росту процентных доходов компания смогла продемонстрировать рекордные значения прибыли и EBITDA, - пишет аналитик Игорь Додонов. - Представленные результаты, вероятно, будут оказывать поддержку акциям "Московской биржи" в ближайшие недели. Главный вопрос сейчас - о дивидендах за 2022 год, предварительная рекомендация о размере выплат должна появиться до конца дня. Если выплаты пройдут по нижней границе политики (60% от прибыли), то дивиденд может составить 9,6 руб. с доходностью 7,8%. Мы подтверждаем рейтинг акций "Московской биржи" "на уровне рынка".

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